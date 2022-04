Peñarol Rugby venció 51-28 a Cafeteros Pro y sigue primero en la SLAR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anoche en el Estadio Charrúa de Montevideo, Peñarol Rugby venció 51-28 a Cafeteros PRO y se mantiene primero en la Superliga Americana de Rugby (SLAR).

Federico Favaro, Ignacio Péculo, Santiago Civetta, Manuel Ardao, Felipe Etcheverry, Felipe Arcos Pérez, Tomás Inciarte y Guillermo Pujadas marcaron los tries para el equipo uruguayo. A los ocho tries se sumaron cuatro conversiones y un penal.

El aurinegro se mantiene líder con 29 unidades, tres más que Jaguares XV de Argentina. Tercero con 24 está Selknam de Chile, cuarto con 14 Olimpia Lions de Paraguay, quinto Cafeteros Pro de Colombia con 11 y último, con un punto, Cobras XV de Brasil.



Vale recordar que los cuatro primeros equipos de esa tabla de posiciones avanzarán a las semifinales enfrentándose el primero contra el cuarto y el segundo ante el tercero. La gran final está marcada para el sábado 28 de mayo en el charrúa.



El próximo miércoles se disputará la octava fecha con los siguientes encuentros: Selknam vs. Jaguares XV, Peñarol vs. Olimpia Lions y Cafeteros Pro vs. Cobras XV.