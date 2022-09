Uruguay logró su mejor actuación en la historia de los mundiales de Seven

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay se está haciendo notar en el Rugby y su desempeño en el Mundial de Seven que se llevó a cabo en este momento en Sudáfrica no fue la excepción. Pese a caer en la final ante Inglaterra, Los Teros Seven lograron la mejor participación de una delegación uruguaya en lo que respecta a los mundiales de Seven, logrando el puesto 10.

La Celeste, histórica por conseguir al clasificación al circuito Mundial de 2023, cayó 28-5 en un encuentro donde los ingleses impusieron el ritmo y lograr vulnerar la defensa de Uruguay para sacar un ventaja difícil de remontar. Pese a ello los charrúas no bajaron los brazos y descontaron pero la diferencia se incrementó e Inglaterra se quedó con el partido.



Uruguay inició su camino en el campeonato el jueves pasado cuando derrotó 19-7 a Hong Kong, por la primera ronda. Luego, el viernes, cayó 35-0 con Australia en los octavos de final. El sábado el primer encuentro fue victoria por 19-12 ante Canadá y más tarde se impuso 21-19 a Estados Unidos por el Challenger entre el noveno y el 16° lugar.