Así se juega la fecha 11 del Apertura del Uruguayo de Clubes de Rugby que tendrá mucho en juego

Este sábado se disputará de forma íntegra la fecha 11 del Torneo Apertura del Uruguayo de Clubes de Rugby donde hay puntos importantes en juego porque se terminarán de definir las semifinales de la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa de Bronce.

La primera de ellas es la que disputarán los cuatro primeros de la fase regular y de la que saldrá el campeón del primer semestre del año. Para ella ya están clasificados tres de los cuatro participantes porque a Old Boys, Old Christians y Carrasco Polo se sumará un equipo más que saldrá de Trébol, Los Cuervos o Lobos.

Cabe recordar que del quinto al noveno disputarán la Copa de Plata, mientras que la de Bronce será la que disputen quienes finalicen entre el puesto 9 y el 12 en la tabla de posiciones. Es por eso que para muchos equipos los puntos a jugarse este sábado serán vitales pensando en el respectivo futuro de cada institución.

Así se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura

Sábado 20 de junio

Old Christians vs. Old Boys

15:00

Old Christian

Referee: Gonzalo Ventoso

Lobos vs. Ceibos

15:45

Lobos

Referee: Armen Abi-Saab

Champagnat vs. MVD Cricket

15:45

Champagnat

Referee: Marcelo Piñeyro

PSG vs. Los Cuervos

15:45

PSG

Referee: Claudio Cattivelli

Carrasco Polo vs. Seminario

15:45

Carrasco Polo

Referee: Roberto Barreiro