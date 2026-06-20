Así se juega la fecha 11 del Apertura del Uruguayo de Clubes de Rugby que tendrá mucho en juego
La Copa de Oro ya tiene tres clasificados y solo resta conocer el último puesto de los cuatro que disputarán las semifinales buscando el primer título de la temporada.
Este sábado se disputará de forma íntegra la fecha 11 del Torneo Apertura del Uruguayo de Clubes de Rugby donde hay puntos importantes en juego porque se terminarán de definir las semifinales de la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa de Bronce.
La primera de ellas es la que disputarán los cuatro primeros de la fase regular y de la que saldrá el campeón del primer semestre del año. Para ella ya están clasificados tres de los cuatro participantes porque a Old Boys, Old Christians y Carrasco Polo se sumará un equipo más que saldrá de Trébol, Los Cuervos o Lobos.
Cabe recordar que del quinto al noveno disputarán la Copa de Plata, mientras que la de Bronce será la que disputen quienes finalicen entre el puesto 9 y el 12 en la tabla de posiciones. Es por eso que para muchos equipos los puntos a jugarse este sábado serán vitales pensando en el respectivo futuro de cada institución.
Así se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura
Sábado 20 de junio
Old Christians vs. Old Boys
15:00
Old Christian
Referee: Gonzalo Ventoso
Lobos vs. Ceibos
15:45
Lobos
Referee: Armen Abi-Saab
Champagnat vs. MVD Cricket
15:45
Champagnat
Referee: Marcelo Piñeyro
PSG vs. Los Cuervos
15:45
PSG
Referee: Claudio Cattivelli
Carrasco Polo vs. Seminario
15:45
Carrasco Polo
Referee: Roberto Barreiro
Así está la tabla de posiciones del Apertura:
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