Agónica victoria de Los Teros sobre Rumania en la segunda ventana internacional del mes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los Teros vencieron a Rumania en Bucarest en su segundo test match de noviembre. Pese a que habían finalizado el primer tiempo 13-6 abajo, Uruguay se compuso y se impuso 21-16 ante el combinado rumano.

Cuando faltaba un minuto un error volvió a dar la ventaja a los locales a un minuto del final. Pero Los Teros fueron veloces y Baltazar Amaya recibió en la punta y se lanzó de cabeza al try para darle el triunfo a Uruguay en la última jugada.

Con ustedes, el 𝗝𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗢𝗡 del triunfo de Los @TerosXV 🇺🇾en Bucarest: Baltazar Amaya



Presenta: @dominion_cs_ pic.twitter.com/3o4d4KB9JQ — Los Teros (@TerosXV) November 13, 2022

Luego de la primera presentación en la ventana con derrota ante Georgia en Tbilisi por 30 a 18, Los Teros volvieron a salir a escena, esta vez en el Estadio Arco del Triunfo de Bucarest.



Con este triunfo, Uruguay equilibró la balanza para su lado, ya que en lo que va del 2022 celestes y rumanos se enfrentaron tres veces, dos en el Estadio Charrúa. Allí, la visita ganó 30 a 22 el 10 de julio, mientras que luego fue triunfo uruguayo el 17 de julio por 26 a 20.

Resumen del partido

Puntos del primer tiempo: 8´ Penal de Vladut Popa (R), 13´ Penal de Felipe Berchesi (U), 18´ Penal de Vladut Popa (R), 22´ Penal de Felipe Berchesi (U), 27´ Try de Cristi Chirica y conversión de Vladut Popa (R).



Resultado parcial: Rumania 13-6 Uruguay



Puntos del segundo tiempo: 58´ Penal de Felipe Berchesi (U), 72´ Try de Baltazar Amaya, 78´ Penal de Vladut Popa (R), 81´ Try de Baltazar Amaya y conversión de Felipe Berchesi (U).



Resultado final: 21-16