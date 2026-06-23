Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 23 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Tras una ola de críticas y noticias falsas alrededor de su selección, Cristiano Ronaldo liderará este martes a Portugal en un cruce fundamental para dirimir su futuro en la Mundial 2026, contra Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, un duelo al que llega sin margen de error tras el gris 1-1 de su debut contra Congo. Ante las dudas y críticas, el español Roberto Martínez, DT de Portugal, necesita aislar el vestuario y volver a empezar en este Mundial en el Grupo K, liderado actualmente por Colombia.

Con Cristiano al frente, autor de 972 goles en su carrera y máximo anotador histórico de su selección, debería repetir en el once inicial tras la deslucida actuación grupal vista ante Congo. Pero su equipo tendrá que aumentar el nivel competitivo para alimentar sus opciones. Ante RD, Portugal se adelantó a los cinco minutos de la mano de Joao Neves, pero a partir de ahí se dedicó a controlar la posesión de forma estéril, con muchos pases horizontales que no hicieron daño al rival.

Uzbekistán llega a esta cita sin nada que perder y con mucho que ganar, en el que es uno de los mayores escaparates de su historia futbolística. El equipo de Fabio Cannavaro ya dejó pinceladas de personalidad pese a la derrota en su debut ante Colombia y se ha mostrado cómodo cediendo iniciativa para luego golpear en transición.

Portugal vs. Uzbekistán

FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal vs DR Congo Foto: EFE

Hora: 14:00

Estadio: NRG Stadium (Houston)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+

Alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

DT: Fabio Cannavaro.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR).

Asistentes: Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad (MAR).

VAR: Leodan González (URU).

Inglaterra vs. Ghana

Futbolistas de la selección de Inglaterra posando previo a su debu en el Mundial 2026. Foto: Aric Becker/AFP.

Hora: 17:00

Estadio: Gillette Stadium, en las afueras de Boston (Estados Unidos).

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+, Canal 5, Antel TV, Disney+.

Inglaterra y Ghana se enfrentarán a partir de las 17:00 en el Gillette Stadium de Foxborough, el estadio de los New England Patriots de la NFL ubicado en las afueras de Boston. El hecho de que el partido se dispute en Estados Unidos permitirá a Carlos Queiroz contar con Thomas Partey, al que Canadá negó la entrada al país para el estreno de Ghana en Toronto debido a las acusaciones de violación que pesan sobre el centrocampista.

Es probable que el Partey, todavía jugador del Villarreal, aunque el club no tiene intención de renovarle al finalizar el Mundial, entre en el once en el lugar de Elisha Owusu.

Alineaciones probables

Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Reece James, Ezri Konsa (o Marc Guéhi), John Stones; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Noni Madueke y Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Antoine Semenyo, Thomas Partey; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew.

DT: Carlos Queiroz.

Árbitro: Said Martínez (HON).

Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (HON).

VAR: Armando Villarreal (EE.UU.).

Panamá vs. Croacia

Cecilio Waterman de la selección de futbol de Panamá y Elisha Owusu de la selección de fútbol de Ghana. Foto: Robert Cianflone/AFP

Hora: 20:00

Estadio: Toronto Stadium, en Toronto (Canadá).

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+

Panamá y Croacia se enfrentarán en un partido sin margen para el error, una primera final de supervivencia para dos selecciones que perdieron en su estreno mundialista de 2026 y que llegan obligadas a transformar sus buenas intenciones en puntos.

Panamá cayó por 1-0 ante Ghana y Croacia fue derrotada por Inglaterra por 4-2 en la primera jornada del Grupo L, un tropiezo que encendió las alarmas en un equipo acostumbrado a competir hasta el final en los grandes torneos, subcampeón del mundo en 2018 y tercero en 2022.

Para la selección de Panamá, Thomas Christiansen, el duelo supone otra oportunidad de perseguir la primera victoria mundialista de su historia. La imagen ante Ghana dejó frustración, pero también la sensación de que el equipo compitió, sostuvo su plan y solo pagó la falta de contundencia en las dos áreas.

El mensaje interno ha sido pasar página sin renunciar a la identidad. Luis Mejía resumió el estado de ánimo del grupo al asegurar que Panamá ya hizo "el duelo" de la derrota y que la ambición sigue siendo clasificarse.

Alineaciones probables

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Jiovany Ramos, Amir Murillo; Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla o Aníbal Godoy, Cristian Martínez; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman o José Fajardo.

DT: Thomas Christiansen.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanisić, Josip Sutalo, Marin Pongracić o Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol; Mateo Kovacić, Luka Modrić; Petar Sucić, Martin Baturina, Ivan Perisić; Ante Budimir.

DT: Zlatko Dalić.

Árbitro: Pierre Atcho (GAB).

Asistentes: Boris Ditsoga y Amos Abeigne (GAB).

VAR: Nicolás Gallo (COL).

Colombia vs. RD Congo

Formación de la selección de fútbol de Colombia. Foto: Rodrigo Oropeza/AFP

Hora: 23:00

Estadio: Akron, en la ciudad mexicana de Guadalajara.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+

República Democrática del Congo espera maniatar este martes a la selección de Colombia en el Estadio Akron. Se trata de un encuentro de dos selecciones que comenzaron con buen pie en el Mundial: Colombia derrotó a Uzbekistán por 1-3 y los Leopardos sacaron un empate 1-1 a Portugal y su apagada figura, Cristiano Ronaldo.

Sébastien Desabre y sus pupilos quieren más y ahora sueñan con la clasificación. Y el plan pasa por mantener ante Colombia el orden defensivo. En el equipo tricolor de Colombia la única preocupación de Lorenzo en las últimas horas de cara a su segundo partido mundialista en territorio mexicano tuvo que ver con el estado del goleador del Bayern de Múnich Luis Díaz.

Alineaciones probables

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

DT: Néstor Lorenzo.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa.

DT: Sébastien Desabre.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Asistentes: Daniele Bindoni y Alberto Tegoni (ITA).

VAR: Marco di Bello (ITA).

Con información de EFE y AFP.