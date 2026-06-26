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Compará los planteles: cómo son las estaturas, edades y pesos de la selección de Uruguay y la de España

Uruguay se enfrenta este viernes a España, en su tercera participación del Mundial 2026 y se juega el pase a la próxima fase. ¿Quién tiene al plantel más alto? ¿Quién al más joven?

Faustina Bartaburu
Faustina Bartaburu
26/06/2026, 14:14
Faustina Bartaburu
Faustina Bartaburu
26/06/2026, 14:14
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Por Tomás Piriz y Faustina Bartaburu

Uruguay se enfrenta este viernes a España en su tercera participación en el Mundial 2026, tras empatar con Cabo Verde. A la misma hora juegan Arabia Saudita contra Cabo Verde. El grupo H define quiénes pasan a la siguiente fase y Uruguay busca su chance.

Si bien los equipos definitivos se darán a conocer en un rato, en este interactivo podés comparar las edades, estaturas, pesos y clubes de los convocados de los dos seleccionados.

Uruguay vs España · Mundial 2026
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