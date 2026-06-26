Compará los planteles: cómo son las estaturas, edades y pesos de la selección de Uruguay y la de España

Por Tomás Piriz y Faustina Bartaburu

Uruguay se enfrenta este viernes a España en su tercera participación en el Mundial 2026, tras empatar con Cabo Verde. A la misma hora juegan Arabia Saudita contra Cabo Verde. El grupo H define quiénes pasan a la siguiente fase y Uruguay busca su chance.

Si bien los equipos definitivos se darán a conocer en un rato, en este interactivo podés comparar las edades, estaturas, pesos y clubes de los convocados de los dos seleccionados.