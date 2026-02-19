Valentín Soca: el atleta uruguayo mejoró un récord sudamericano y rompió una marca nacional

En el marco del Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais, un Indoor Gold Tour de la Federación Internacional de Atletismo, Valentín Soca, no solo mejoró el récord sudamericano de 1500 metros en escenarios cerrados que ostentaba, sino que además batió la mejor marca uruguaya en dicha distancia. El corredor uruguayo participó en la final B, donde terminó en la segunda posición.

El atleta terminó la prueba en un tiempo de 3:35.50, siendo solo superado por el australiano Adam Spencer que completó el circuito en 3:35.23. Esta marca le permitió a Soca mejorar el récord que había establecido en el Antequera Indoor Match, que se disputó en enero, en España, donde había superado los 3:38.03 que estableció el argentino Federico Bruno, en 2002, en los 1500 metros de indoor.

Además, en esta oportunidad dejó atrás la mejor marca uruguaya en dicha distancia, dejando atrás los 3:35.28 que había establecido Santiago Catrofe, pero corriendo en pista larga. La marca de Soca, lo deja además como el atleta número 23 del mundo, con mejor marca en dicha distancia, esta año.

El récord sudamericano en 1500 metros lo sigue ostentando el brasileño Hudson de Souza, que en 2005 hizo un tiempo de 3:33.25, pero al aire libre.

El fondista uruguayo habló tras el logro, donde declaró estar "contento", tras batir una marca pese a reconocer no ser un corredor de 1500 metros. Además comentó que llegar al Mundial de Atletismo Indoor "es uno de los objetivos principales". La competencia se desarrollará en Polonia, entre el 20 y 22 de marzo. "Esta fue mi última carrera antes del Mundial, concentrarme en eso e intentar representar lo mejor posible a Uruguay", agregó.

La prueba se la quedó el portugués Isaac Nader, que la completó en un tiempo de 3:32.44, mientras que el italiano Federico Riva, en 3:33.04 y el irlandés Andrew Coscoran, con un tiempo de 3:33.09, completaron el podio.