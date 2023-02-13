Super Bowl 2023: triunfo de los Chiefs ante los Eagles en la hora y show embarazada de Rihanna

Por AFP.

Con un gol de campo a falta de ocho segundos, los Kansas City Chiefs superaron este domingo 38-35 a los Philadelphia Eagles y conquistaron su tercer título de Super Bowl de la NFL en una actuación antológica de Patrick Mahomes.

El 'quarterback' jugó gran parte del partido limitado por una lesión de tobillo pero fue capaz de liderar la remontada en la segunda mitad de los Chiefs en Glendale (Arizona), tras la que fue reconocido con su segundo premio MVP de la final.

Mahomes comandó a los Chiefs a dos victorias en el Super Bowl en las últimas cuatro temporadas, que lo colocan con los mismos trofeos que leyendas como John Elway y Peyton Manning.

Con solo 27 años, el 'quarterback' texano es el mejor situado para intentar perseguir el récord de siete títulos de Tom Brady, retirado este mes a los 45.

"Le dije a todo el mundo esta semana que no había nada que me alejara de este campo", subrayó Mahomes, que ya había jugado con este esguince de tobillo en los dos primeros partidos de playoffs.

El texano acabó también con una maldición que se cernía sobre los ganadores del premio MVP de temporada, ya que es el primero desde la campaña 1999 que encadena ese galardón y un triunfo de Super Bowl.

Patrick Mahomes celebra el Super Bowl. Foto: AFP.

Con todo, Mahomes rechazó colocar, por ahora, a sus Chiefs la etiqueta de nueva dinastía de la liga de football americano (NFL).

"No voy a hablar de dinastía todavía porque no hemos terminado", recalcó. "Tenemos un largo camino por recorrer para llamarnos una dinastía pero vamos a seguir luchando. Tenemos muchos chicos jóvenes en este equipo. Me gustan nuestras posibilidades el año que viene también".

A los Eagles, el mejor equipo de la fase regular, se les escapó el segundo título de su historia después de dominar con claridad la primera mitad, que concluyeron con una ventaja de 24-14.

El show del entretiempo: Rihanna volvió embarazada.

El gran acontecimiento deportivo de Estados Unidos fue presenciado por 67.827 espectadores incluida una colección de celebridades, entre ellos el basquetbolista LeBron James, los músicos Paul McCartney, Adele y Jay-Z y los actores Bradley Cooper y Paul Ruud.

En el show del descanso, Rihanna protagonizó su esperado regreso a los grandes escenarios con un show en el que desplegó su exuberante repertorio de éxitos sobre una plataforma en las alturas del estadio.

La artista de Barbados cosechó elogios por su actuación, en la que interpretó temas como "Umbrella" o "Diamonds in the Sky", y también especulaciones sobre un segundo embarazo, que fue rápidamente confirmado por sus representantes.