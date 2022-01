La selección de handball necesita una única victoria para ganarse un lugar en el Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El handball masculino emprende un nuevo camino para seguir haciendo historia. Tras clasificar por primera vez a un Mundial (Egipto 2021), la selección uruguaya irá a Recife para ganarse un lugar en el próximo torneo del mundo.



El Centro Sur Sudamericano será el clasificación al Mundial 2023 de handball en Polonia y Suecia. A partir de hoy y hasta el 29 de enero siete delegaciones lucharán por cuatro plazas en él. Uruguay estará en el grupo junto a Bolivia, a quien se medirá el 26 de enero (16:00), y a Argentina, elenco con el que se enfrentará el 27, a la hora 18:00. El otro grupo clasificatorio lo integrarán Brasil, Chile, Paraguay y Costa Rica.

Uruguay comenzó a preparar este torneo a fines de noviembre. Está una victoria de lograr su clasificación. Solo le tiene que ganar a Bolivia, a quien viene de derrotar 55-1, en una de las goleadas más asombrosas en la historia regional.



El Uruguay dirigido por Nicolás Guerra tiene dos grandes objetivos: “Primero clasificar al Mundial y después, si pasamos el grupo, ir a pelear por las medallas”, expresa el número 9, Nicolás Fabra.



“Tuvimos varias bajas importantes con respecto al último Mundial. Por diferentes motivos: laborales, estudio, temas personales, y por decisiones del cuerpo técnico. Esta vez no nos acompañan seis compañeros que viajaron a Egipto”, añade.

Nicolás Fabra, capitán del equipo. Foto: Gustavo Modernell.

En caso de no ganarle a Bolivia, la Celeste estaría obligado a derrotar al último campeón, Argentina. “Es una selección muy fuerte con todos sus jugadores jugando en ligas europeas. Bolivia sería el rival más débil del grupo, y apuntamos a asegurar la clasificación ahí”, explica el capitán Fabra, quien dice sentir “un orgullo enorme” por cumplir este rol.



“Que mis compañeros confíen y me respeten como capitán es una muy linda responsabilidad. Intento guiar y motivar al equipo para sacar lo mejor de cada uno dentro de la cancha”, sostiene.

En el caso hipotético de que Uruguay no logre ganar ninguno de los dos duelos se tendrá que despedir del Mundial. “En el último torneo clasificatorio había un repechaje porque había tres plazas para el Mundial. Esta vez no, clasifican cuatro directo. Esperemos que no se baje ningún equipo más así poder disfrutar de una fiesta como es cada torneo Centro Sudamericano”.

Lo aprendido en Egipto

Uruguay tiene escasa experiencia en Mundiales de handball, pero le exprimió el jugo posible a su pasaje por Egipto. “Nos dio muchas cosas ese pasaje. Jugar un Mundial absoluto por primera vez fue una experiencia increíble. Nos chocamos con el primer nivel del mundo, tipos que viven de este deporte, que se dedican a eso. Y jugar contra esa gente te obliga a levantar tu nivel. Es una realidad que están uno o varios escalones más arriba que nosotros, pero nos enfoca hacia la dirección que queremos ir. Nos obliga a mejorar en todos los aspectos de nuestro juego, física, técnica y tácticamente, para poder competir algún día a ese nivel y de igual a igual”, concluyó Fabra.

Plantel y cuerpo técnico

Plantel

Felipe González: Arquero

Andrés Viera: Arquero

Felipe Navarrete: Arquero



Santiago Ancheta: Armador

Bruno Borba: Armador

Rodrigo Botejara: Armador

Máximo Cancio: Armador

Maximiliano De Agrela: Armador

Nicolás Fabra: Armador

Santiago Rodríguez: Armador

Diego Falabrino: Armador



Gerónimo Goyoaga: Extremo

Guillermo Milián: Extremo

Santiago Piedad: Extremo

Federico Rubbo: Extremo



Gabriel Chaparro: Pívot

Zion Ramos: Pívot

Bruno Méndez: Pívot



Cuerpo técnico

Director técnico: Nicolás Guerra

Asistente técnico: Alejandro Trejo

Preparador físico: Diego Domínguez

Médica: Andrea Beltrán

Kinesiólogo: Santiago Ramírez

Analista de Video: Ignacio Cabrera

Análisis y Tecnología: Matías Viera

Gestor de Equipo: Joaquín Martínez