Sanciones: las grandes estrellas del deporte ruso que pueden verse afectadas

Rusia es una de las mayores potencias deportivas del planeta y son centenares los deportistas de élite que en todas las disciplinas pueden verse afectados por las sanciones que les impondrán las federaciones internacionales, a instancias del Comité Olímpico Internacional (COI).

Desde el flamante número uno del tenis mundial, Daniil Medvedev, a la recién proclamada campeona olímpica de patinaje artístico Anna Scherbakova, pasando por gimnastas, atletas, nadadores y selecciones de fútbol, básquetbol, voleibol o waterpolo, Rusia tiene deportistas de primera fila en prácticamente todas las disciplinas.

Su exclusión de las competiciones internacionales, como represalia por la invasión rusa de Ucrania, se suma a la sanción de dos años sin participar con su bandera y su himno que ya cumplen como consecuencia de las irregularidades en su política antidopaje y que vence a finales de 2022.

Tras los últimos Juegos Olímpicos de verano y de invierno disputados en un lapso de solo siete meses debido a la pandemia, Rusia es el segundo país del mundo por número de medallas, 103 (71 en Tokio + 32 en Beijing), empatado con China, y es el cuarto por medallas de oro ganadas, con 26 (20 + 6).



Daniil Medvedev

El nuevo número uno del tenis mundial

Por primera vez desde 2004, este lunes se situó en el número uno mundial un tenista ajeno al llamado 'Big Four' que forman Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray. Daniil Medvedev cumple a los 26 años su sueño infantil de llegar a lo más alto de la clasificación ATP y lo hace con un bagaje de 13 torneos ganados, entre ellos uno de Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2021), cuatro Masters 1.000 y las finales ATP de 2020. El tenista moscovita publicó este fin de semana un mensaje en sus redes en el que pidió "paz en el mundo, paz entre los países" en nombre de los niños del mundo. De igual forma se posicionó Andrey Rublev, sexta raqueta del mundo. Tras conquistar el torneo de Dubái, escribió sobre la cámara en la que firman los ganadores "No war, please". "Ahora, no se trata de tenis, no se trata de deporte, se trata de tener paz en todo el mundo. Necesitamos apoyarnos entre todos», dijo el también moscovita en la posterior rueda de prensa. La ATP no se ha pronunciado aún sobre la participación de los jugadores rusos en sus torneos, entre los cuales el siguiente en el calendario es el de Indian Wells, a partir del 10 de marzo, con Medvedev y Rublev entre los inscriptos.