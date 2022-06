Mundial de beach handball: Uruguay cayó ante Dinamarca, pero le ganó a España y jugará por el quinto puesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay tuvo una jornada agridulce en en Mundial masculino de beach handball que se disputa en Grecia y que tendrá su final este domingo en la que se enfrentarán Croacia y Dinamarca.

Precisamente la selección danesa fue la que dejó a la Celeste sin chance de título luego de superarla por 2-1 (16-21, 21-20, 6-9) en el duelo de cuartos de final que se disputó este sábado.

De todas maneras, Uruguay se tomó revancha en cierto sentido porque este domingo irá en la búsqueda del quinto puesto luego de superar a España por 2-0 (22-20, 27-26).

Los dirigidos por Gastón Balletto se medirán por lo tanto en esta jornada ante Catar que accedieron a la lucha por el quinto puesto tras superar 2-1 a Noruega luego de caer 2-1 ante Grecia.

Así será la jornada del domingo:

Final: Croacia vs. Dinamarca



Tercer puesto: Grecia vs. Brasil



Quinto puesto: Uruguay vs. Qatar



Séptimo puesto: Noruega vs. España



Noveno puesto: Irán vs. Portugal