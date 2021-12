La historia de la reunión entre Giorgi y Lacalle Pou: de chatear por Instagram a encontrarse personalmente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Marco Giorgi tiene 33 años. Nació en Montevideo, se crio en La Paloma, pero desde los 11 vive en Garopaba (Brasil). Actualmente es el único surfista uruguayo en el circuito profesional. Su buen nivel despertó el interés del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fanático de las olas.

Ya habían coincidido personalmente en el año 2007 en un viaje a Indonesia, pero allí ni Giorgi tenía el nombre con el que cuenta hoy en este deporte y Lacalle Pou recién era diputado, dando sus primeros pasos en el ámbito político. “Fue la típica charla de dos uruguayos en el exterior, no más que eso”, recordó Giorgi a Ovación entre risas.

Sin embargo, las redes sociales los pusieron en contacto más adelante. “Nos empezamos a seguir en Instagram, ya desde antes que fuera presidente. Desde ahí siempre estuvimos hablando por privado, casi todo de surf obviamente. La verdad que un tipo muy buena onda”, contó.

Las charlas privadas en Instagram solidificaron el vínculo y el mandatario le planteó encontrarse personalmente. Eso sí, entre la actividad de Giorgi en el exterior y la apretada agenda del presidente, tuvieron que encontrar un hueco. “Queríamos tirarnos juntos al agua, esa era la idea inicial, pero justo ese día no había buenas olas y después él se tenía que ir al Congo. Así que dejamos la reunión para la vuelta de su viaje”, explicó.



Finalmente Giorgi y Lacalle Pou se encontraron el martes en Punta del Este, mates de por medio. El lugar pactado fue la residencia presidencial. El surfista fue acompañado por su esposa y su hija de apenas un año. “Fue un honor conocerlo, una experiencia increíble. Fue una charla bien liviana, sencilla, sobre experiencias en el deporte y viajes principalmente”, sostuvo.



“Hablamos mucho de cómo funciona el circuito mundial, cómo son las clasificaciones y más ahora que el surf es un deporte olímpico. Me preguntó mucho por eso”, agregó.



Giorgi vino a Uruguay a visitar a parte de su familia y amigos. Principalmente porque muchos de ellos aún no habían podido conocer a su hija. Eso sí, a todos lados va con lo indispensable. “Siempre con la tabla en el auto, eso no puede faltar”, remarcó.



El surfista ya está totalmente recuperado de una lesión en el tendón del pulgar derecho de su mano derecha y se apronta para nuevos desafíos. En marzo tendrá por delante el circuito sudamericano de la World Surf League (WSL) y a partir de mayo comenzará a competir en los torneos grandes de Australia y California.



El posteo de Giorgi

Tras encontrarse con el presidente, Giorgi compartió en redes una foto junto a Lacalle y expresó lo siguiente: "Qué copado es tener un presidente que surfea. Una vez más el surf conectando las personas. Gracias por recibirme y por la buena onda. Fue un honor. ¡Uruguay nomá!".



Como obsequio, le llevó una camisa de una de las marcas que los sponsorea.



El presidente comentó el posteo del surfista. "¡Gracias por la visita con tu divina familia! ¡Con todo!", indicó.



El distendido encuentro entre ambos estuvo lejos de todo protocolo. El presidente lo recibió con un look totalmente veraniego: short de baño floreado y musculosa.

El amor de Lacalle Pou por las olas

La pasión de Lacalle por el surf, que hoy le trasladó a sus hijos, nace desde su infancia. En la década de los 80 comenzó a practicarlo en Florianópolis y luego lo continuó en La Barra de Maldonado donde su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, tiene casa.



En 1998, Lacalle Pou se recibió de abogado y como forma de celebrar se fue a Hawái, California y Costa Rica con su tabla de surf.

En junio del año pasado, en Maldonado, surfeó por primera vez siendo presidente. "Me dolía hasta el apellido y estaba lento como una tortuga, pero bueno, me saqué las ganas", comentó en ese entonces al sitio Duke, especializado en surf.

En noviembre de este año, en la previa a la final de la Copa Libertadores que se llevó a cabo en el Estadio Centenario, Lacalle Pou también se dio el gusto de estar mano a mano con otra figura de este deporte: Ítalo Ferreira. El brasileño fue el primer campeón olímpico en esta disciplina en Tokio 2020.