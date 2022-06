Donde está y hacia dónde va: Leo Oper y un balance de la realidad del Fútbol Sala en AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando asumió en 2019 al frente del Ejecutivo del fútbol sala en la Asociación Uruguaya de Fútbol, Leonardo Oper, en diálogo con Ovación, dijo que su intención era la de competir con el básquetbol y, años después, mantiene sus convicciones.

“Y lo sigo pensando, lo sigo sosteniendo; nos falta más difusión y más llegada para que se empiece a dar”, comenta el dirigente al mismo tiempo que aclara que “es una sana idea” y que, aunque sabe que hoy el básquetbol es el segundo deporte en el país detrás del fútbol, aspira a que el sala lleve cada vez más público.

Y no solo espectadores en las tribunas, también en sus casas. Cuando asumió, los partidos no se transmitían de manera oficial con regularidad y hoy la realidad es otra.

Fútbol Sala: Clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Matías Pérez

Sobre uno de los laterales del Polideportivo de Las Piedras, donde acaba de terminar el clásico entre Nacional y Peñarol transmitido por AUF TV, Oper argumenta que el costo de las emisiones y del equipo de redes sociales no es un gasto si no una inversión y, pese a que no lleva un control de los espectadores, está convencido de que, con más transmisiones, la audiencia irá aumentando. “Hoy la intención es transmitir dos partidos por semana”.

Otro de los objetivos que se planteó al asumir, y que está un poco encaminado, es la intención de acercar la disciplina a los clubes que participan del fútbol en AUF y que, por su estructura, puedan sostener un proyecto en el fútbol sala. “Pudimos conseguir que Progreso se sumara desde el año pasado y Racing lo hiciera este año. Nada es fácil ni de un día para el otro, sé que va a llevar tiempo; incluso dirigentes que vengan a posterior pueden continuar con lo mismo apuntando al crecimiento de este deporte”, dijo el directivo que llegó a la disciplina como delegado en Club Banco República al acompañar a su hijo Ignacio, que hoy es parte del plantel de primera.

“¡Yo creo que es un deporte muy lindo!”, exclama Leo Oper y agrega que “hasta que no suena la chicharra, nunca sabés el resultado del partido y hay un montón de condimentos que hacen que esto sea muy atractivo”.

DEL DEBE AL HABER Hay proyectos para un polideportivo: “Hay un abanico de hasta tres posibilidades y se pueden concretar hasta dos”, confirmó Oper sobre la posibilidad de un Polideportivo para la disciplina y que incluye al Fútbol Playa y al femenino. Es algo “que tenemos en el debe y estamos trabajando con el área de desarrollo de AUF”, afirmó. “Se está muy cerca de concretar con la Intendencia de Canelones y tenemos otro proyecto en otro lugar que puede salir más rápido”.



El Polideportivo de Las Piedras hoy es la sede de los partidos más importantes del Fútbol Sala. Foto: Matías Pérez

La casa propia:

La pandemia golpeó al deporte, algunos objetivos quedaron en el debe pero aún así se pudo trabajar en otros. Junto a “Impulsa” (el departamento de desarrollo de la AUF) se está trabajando en saldar una cuenta pendiente que tiene el fútbol sala desde hace muchos años: tener una casa propia. “Esa es una falta muy grande que tenemos en el debe. Estamos trabajando con el área de desarrollo de AUF en tener un complejo que va a incluir fútbol playa y fútbol 11 femenino también. Toda la parte política se está llevando a cabo para que eso llegue”, aseguró Oper, que ve esta posibilidad con buenos ojos pensando en las selecciones nacionales.

“La selección necesita tener un búnker, eso es tal cual. Hoy los trabajos de selección se ven impedidos muchas veces por infraestructura. A veces estamos entrenando en dos o tres locaciones distintas”, dijo.

El plantel de Uruguay en la Copa América de futsal. Foto: Conmebol

Desde que asumieron los nuevos cuerpos técnicos, se está entrenando regularmente y luchando contra lo que más le hace falta a la disciplina: la formación de juveniles y una generación que pueda hacer todo el recorrido de formativas hasta la absoluta. Hoy entrenan en Sub 20 y mayores en femenino y en masculino también lo hacen en Sub 17.

En 2021, junto a AUF Impulsa y AUFI, se organizaron torneos a partir de Sub 11 en masculino y femenino. “Con Ruben Silva (presidente de AUFI) hace buen tiempo que nos conocemos y veníamos hablando de poder concretar incluso una Sub 15. Hay muchos chiquilines que quedan por el camino en el fútbol y apostamos a darle esta opción de volcarse al fútbol sala. A esos chiquilines -que ya participaron de esos torneos- seguramente les gustó y están esperando que llegue este invierno para poder hacerlo otra vez”.

"Apostamos nuevamente a subvencionar todos los torneos y la idea es bajarle los costos al deporte lo más que se pueda, para que los clubes apuesten a los juveniles. Eso es lo que más nos está costando”

Leonardo Oper Presidente del Ejecutivo del Fútbol Sala

La apuesta más grande de este ejecutivo fue enfocada en la formación. Tras la pandemia se subvencionó el campeonato para que los clubes solo tengan que costear alquileres de canchas (de ser necesario) y traslados. Y para este 2022, se decidió hacer lo mismo. “Lo que más cuesta es que los clubes tengan juveniles. Se tienen que convencer de que para seguir en este deporte tenés que tener formativas. Yo creo que se van a ir dando cuenta de cuál es el camino del crecimiento y necesitamos que estos beneficios que les damos los puedan trasladar a generar categorías juveniles”, explicó el dirigente, que se entusiasma con seguir en el próximo ejecutivo, pero no duda que el deporte seguirá creciendo.

Cuando asumió y se presentó ante los clubes les dejó claro un mensaje: “Nadie tiene la varita mágica, esto se construye entre todos: clubes, dirigentes y jugadores”.