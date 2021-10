Fútbol Sala: Peñarol le ganó 2-1 a Nacional y extiende su invicto de 38 partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por la segunda fecha de la segunda ronda del Campeonato Uruguayo de Fútbol Sala, Peñarol volvió a ganarle a Nacional y extiende su invicto a 38 partidos. En la primera ronda el aurinegro había vencido con claridad 5-2 pero el de este domingo en el Polideportivo de Las Piedras mantuvo la incertidumbre hasta el final con un equipo tricolor muy juvenil que pudo ir por el empate incluso cuando el mirasol se quedó con un hombre menos en los instantes finales.

Juan Silvotti, Vicente Romero y Lucas Polero, de buen rendimiento en los últimos partidos, eran las novedades en el joven equipo de Nacional mientras que en el aurinegro había expectativa por las buenas actuaciones de Brandon Díaz y Alejandro Aunchayna, en posición de líbero tras la partida de Maxi Navarro.

Pero poco a poco Emiliano Sotelo en el arco de Nacional y Mathías Fernández en el de Peñarol se fueron transformando en figuras. El aurinegro había comenzado con Nicolás Ordoqui y Juan Custodio en cancha pero no lograron conectar de la mejor manera y con los ingresos de Díaz, Nacho Salgués, Lucas Paroldo, el mirasol mejoró.

Los arqueros se lucían, "Pescado" Fernández tuvo una gran doble tapada ante Yhordi Segui y luego ante Rafael Ramos pero, en la mejor jugada colectiva de la primera parte, Peñarol encontró la apertura del marcador sobre los once minutos.

Participaron todos, de Brandon a Paroldo y luego una pared entre Salgués y Richard Catardo que desarmó la defensa de Nacional y el ex San Lorenzo y Kimberley de Argentina definió, tras pase al medio de "Mascota", cuando "Café" Sotelo no tenía nada para hacer.

Peñarol era más práctico, tiene un gran plantel que le da la oportunidad incluso de romper líneas en el uno contra uno, pero Nacional también hizo méritos. El capitán Segui tuvo un duelo con Fernández y en los minutos que siguieron el arquero le tapó un mano a mano y un potente tiro libre que buscaba el ángulo.

Pero al tricolor le faltó un poco de suerte. Cuando quedaban menos de tres minutos "Pipi" Aunchayna dejó notable de taco para la llegada de Brandon Díaz que pegó de primera y puso el segundo. El tricolor tuvo el descuento tras un gran saque de Sotelo e Ignacio Morella obligó a Fernández a otra gran intervención.

Segundo tiempo:

El complemento no tuvo tanta acción como la primera mitad pero no estuvo exento de emociones. La dupla de los ex Rocha, Morella e Ignacio Pérez, ganaban minutos en Nacional e inquietaban en ataque.

Luego de que "Café" Sotelo evitara el tercero aurinegro, Fernández cometió un penal y le dio la chance a los de Roba de descontar. Iba a patear Segui pero Nacho Pérez le pidió la pelota, el capitán accedió y el ex Rocha le rompió el arco a "Pescado" con una verdadera bomba.

Nacional estaba a un gol, se ilusionaba, pero Peñarol ajustó la marca y con la entrada de Leandro Ataídes, inteligente, tuvo varias situaciones claras que no terminó de la mejor manera.

El aurinegro no lo supo liquidar y a falta de 24 segundo le dio la oportunidad al tricolor de empatarlo. "Mascota" Catardo vio la segunda amarilla, la primera fue dudosa, y dejó a su equipo con uno menos. Pero el empate no llegó, Nacional no jugó bien el balón y Juan Custodio recuperó las últimas dos pelotas del partido. El salteño tuvo una lucidez envidiable en los últimos instantes y Peñarol se quedó con el partido, su invicto y lidera cómodo su zona buscando la mejor ubicación de cara a los playoffs.