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El País Ovación Multideportivo

Cómo está la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay tras el triunfo del Piojo Presa en la etapa 4

El pelotón salió este domingo desde Nuevo Berlín para llegar a Salto luego de 199 kilómetros de carrera, en la que fue la etapa más larga de esta edición 2026.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
29/03/2026, 17:02
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Tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026.
Tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026.
Foto: VCU / Agencia Gamba.

La Vuelta Ciclista del Uruguay volvió a Salto después de 14 años y la cuarta etapa se definió al sprint, pero entre ocho escapados que le sacaron una buena ventaja al pelotón: ganó Matías Presa (Cerro Largo), con Lucas Gaday (Dolores) segundo e Ignacio Maldonado (Armonía) tercero.

El resultado movió la general. Gaday es el nuevo malla oro y le sacó cuatro segundos a Pablo Bonilla, que aunque también llegó en la fuga, pero pasó al segundo lugar.

La etapa se largó en Nuevo Berlín —por primera vez sede de partida— y recorrió 199 kilómetros por las rutas 24 y 3, en la jornada más larga de esta edición, con 9,3 km de tren controlado incluidos. El calor fue protagonista durante todo el trayecto.

La carrera tuvo ritmo contenido durante gran parte del día y se rompió recién en el cierre. A falta de unos 30 kilómetros, se armó el corte decisivo con nueve corredores: Bonilla y Anderson Maldonado (Náutico), Gaday y Germán Fernández (Dolores), Presa (Cerro Largo), Ignacio Maldonado (Armonía), Alejandro Quilci (Alas Rojas), Pablo Troncoso (Punta del Este) y el brasileño Bruno Martin Lemes (Swift Pro Cycling).

Ese grupo definió la etapa y Presa fue el más fuerte en la llegada. Ganó el Cerro Largo, cambió la malla oro y la general sigue apretada en sus tres primeros lugares.

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