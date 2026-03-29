Vuelta Ciclista del Uruguay: Matías Presa ganó la cuarta etapa que llegó a Salto y Lucas Gaday es nuevo líder

El pelotón de la Vuelta Ciclista del Uruguay llegó este domingo a Salto luego de 14 años y en el sprint final se impuso Matías Presa del equipo Cerro Largo. Segundo entró el corredor Lucas Gaday de Dolores y tercero Ignacio Maldonado del Armonía.

Cambió la malla oro, ahora es del argentino Lucas Gaday del Dolores con cuatro segundos por arriba de Pablo Bonilla que pasó al segundo lugar.

La de hoy fue una jornada de mucho calor sobre las rutas 24 y 3. El pelotón largó desde Nuevo Berlín, ciudad que por primera vez en la historia vio partir a los ciclistas de la Vuelta.

Los competidores recorrieron el litoral del país hacia el norte en un largo trayecto de 199 kilómetros que suponen la mayor distancia de una etapa en esta edición de la carrera, porque además hubo 9,3 kilómetros de tren controlado al inicio.

Fue una etapa relativamente tranquila hasta el tramo final. A falta de aproximadamente 30 kilómetros para la meta, un grupo de 8 corredores se cortó adelante: allí rodaron el malla oro Pablo Bonilla y su compañero Anderson Maldonado del Náutico, Lucas Gaday y Germán Fernández del Dolores, Matías Presa del Cerro Largo, Ignacio Maldonado del Armonía, Alejandro Quilci del Alas Rojas, Pablo Troncoso del Punta del Este y Bruno Martín Lemes del Swift de Brasil.