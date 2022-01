Esta es la agenda deportiva con la que iniciará el 2022: la Premier League y la NBA son protagonistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado inicia un nuevo año y la actividad deportiva del 2022 la inaugura la Premier League con el inicio de la fecha 21 del certamen. Arsenal y Manchester City protagonizan uno de los duelos de la fecha a partir de las 09:30 horas, pero también hay otros cruces atractivos como Tottenham vs. Watford (12:00), Leicester vs. Norwich en el mismo horario y West Ham vs Crystal Palace a las 14:30. Todos los encuentros podrán seguirse mediante la transmisión de ESPN o Star+.

Por su parte, la NBA, que no para de batir récords con Stephen Curry y LeBron James como figuras, tendrá una nueva serie de juegos: Milwaukee vs. Pelicans (20:30 horas), Pistons vs. Spurs (21:00), Wizards vs Chicago Bulls (21:00), Brooklyn Nets vs. Clippers (21:30), Rockets vs. Denver Nuggets (22:00), Utah Jazz vs. Warriors (23:00) por ESPN y ​Lakers vs. Portland (00:30).

Por su parte, también hay espacio para los seguidores del tenis ya que a partir de las 20:00 horas habrá dos enfrentamientos por la reconocida ATP Cup: Rusia se medirá ante Austria y Estados Unidos hará lo propio ante Canadá. Ambos se podrán visualizar a través de la pantalla de ESPN 2.

La actividad del 2 de enero

En el segundo día del año proseguirá la actividad en la liga inglesa con cinco duelos que le darán continuidad a la fecha 21. A partir de las 11:00 horas habrá cuatro juegos en simultáneo: Brentford se medirá ante Aston Villa (11:00), Everton habrá lo propio contra Brighton (11:00), Leeds vs. Burnley (11:00), Southampton ante Newcastle (11:00) y el Chelsea enfrentará al Liverpool (13:30).

Pero la Premier no es el único certamen que hará rodar la pelota ya que LaLiga de España también tendrá protagonismo en la continuidad de la fecha 19 con seis encuentros. En el primero el líder Real Madrid (46 puntos) se enfrentará ante Getafe (10:00 horas), luego el Atlético Madrid de Luis Suárez se mide con el Rayo Vallecano (12:15) y Elche tendrá enfrente al Granada (12:15). Por su parte, Alavés deberá verse las caras con Real Sociedad (14:30), mientras que Betis jugará con Celta de Vigo (14:30) y el Barcelona de Ronald Araújo tendrá como rival al Mallorca (17:00).

En Francia

También habrá emociones en los octavos de final de la Copa de Francia, el torneo que enfrenta a equipos de diferentes categorías correspondientes a ese país. La actividad programada contempla siete encuentros: Nantes vs. Vitre (09:45 horas), Montpellier vs. Estrasburgo (12:00 horas), Stade Rennais vs. Nancy (12:00), Saint-Étienne vs. Jura Sud (14:30), Monaco vs. Quevilly (14:30), Reims vs. Thaon (14:30) y Marsella vs. Chauvigny.

Hay más NBA

La actividad de la elite del básquet continuará este domingo con siete juegos: Toronto Raptors vs. Knicks (17:30 horas), Boston Celtics vs. Magic (20:00), Cleveland vs. Indiana Pacers (20:00), Sacramento Kings vs. Miami Heat (20:00), Hornets vs. Phoenix Suns (21:00), Oklahoma vs. Dallas (21:00) y Lakers vs. Minnesota (23:30).

Más ATP Cup

La actividad del tenis también seguirá y el domingo será el turno de ocho nuevos países en cancha: Italia vs. Australia y Alemania vs Gran Bretaña jugarán a partir de las 03:30 horas, mientras que Polonia vs Georgia y Noruega vs España lo harán a partir de las 20:00. La transmisión estará a cargo de ESPN 2.