Rodrigo Bentancur, el Tottenham y un tutorial de mate con una aclaración 

Rodrigo Bentancur, afianzado en el esquema de Antonio Conte en el Tottenham, también de clases de mate. Para las redes sociales del conjunto inglés, el jugador de la selección uruguaya explicó como armar un buen mate y dejó una aclaración.

"Este mate ya lo aclaramos que no es mío porque después los uruguayos me van a decir que no puedo tomar mate acá", dijo entre risas el creativo volante de los Spurs, que para esta temporada tendrán el desafío de jugar UEFA Champions League.

Bentancur explicó cómo hacer la clásica 'montañita' y que hay que armarse de paciencia para preparar la yerba primero con agua fría y luego con agua caliente. "Excelente", dijo el nacido en Colonia.