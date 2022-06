El increíble córner que tiró un exNacional jugando para Independiente en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Independiente tuvo un viaje de terror hasta Paraná para enfrentar a Patronato, el último en la tabla de promedios del fútbol argentino. El Rojo cayó por 3-1, con un gran error de Seba Sosa y un increíble córner lanzado por un exNacional.

Leandro Fernández se hizo cargo de un tiro de esquina y la pelota no solo no llegó siquiera al área grande si no que terminó pegando contra el alambrado. "No se puede creer lo que le acaba de pasar", dijo el relator.

El Rojo tuvo un partido para el olvido y el del exNacional no fue el único yerro. El arquero Sosa se confió con los pies y le regaló el segundo gol al equipo local.