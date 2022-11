Lo que hay que conocer de Qatar y dos datos clave para los viajeros al Mundial 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Unos 1.200 uruguayos —hombres es su inmensa mayoría— están llegando por estas horas a Qatar para alentar a la Celeste. Antes de partir, un dato no menor para estos viajeros: en Qatar solo aceptan dólares con fecha de emisión posteriores a 2016. El dato aparece en los mismos billetes, en la cara delantera y se pueden solicitar al banco o en casas de cambio antes de partir. De todos modos, si en Doha se encuentra con que llevó uno con fecha equivocada, hay solo un lugar para canjearlos: la casa de cambio del mercado Souq Waquif ubicada en una esquina y con un cartel bien visible de exchange. Los toma con una comisión (el cambio oficial es un dólar por 3,5 o 3,6 QAR y allí se pagan a 3 QAR). Además, ese mercado es uno de los paseos más recomendados de la ciudad.

Mercado Souq Waquif

Este mercado tradicional, fundado a finales del siglo XIX y renovado en 2006, es probablemente el primer paseo que le nombrarán ni bien llegue a Doha. Con una temperatura que por estos días ronda los 40°C de sensación térmica, sobre las 16 horas es el momento ideal para llegar, ya que se puede recorrer un buen rato con luz del día —el atardecer es sobre 16 y 45 — y las plazas que lo rodean son un excelente lugar para disfrutar de la puesta de sol. Además, antes del 18 y 30 el mercado suele estar concurrido, pero no atiborrado de público, como pasa más tarde, donde cuesta caminar y es fácil perderse entre el gentío. El Souq es, además, un buen lugar para cenar, con variedad de restaurantes y precios accesibles (una pizza que se puede compartir cuesta alrededor de ocho dólares y un plato de pasta 10).

Allí se puede encontrar de todo, aunque por estos días el ambiente es mundialista y las estrellas son las camisetas y banderas de fútbol. También hay varios puestos de artesanías locales y vestimentas típicas. En todos ellos el regateo es la modalidad de compra, como es típico en la zona.

Una recomendación: perderse por las calles del Souq Waquif y buscar el área en la que venden alimentos, donde predomina la población local, y también otra zona llamada Mercado de Animales, con variedad de pájaros.

La hospitalidad reina en el mercado, incluso en los sitios que parecen más locales como un Club de Damas, donde los viajeros son invitados a hacer un alto y utilizar las instalaciones para este juego de mesa, usar el baño o, incluso, tomar un té.

Moverse en metro Qatar tiene ya de por sí el tránsito bastante intenso, así que estos días se espera que con un un millón de visitantes, el moverse no sea fácil. Con ese panorama, el ultramoderno metro parece la mejor opción. Con tres líneas que unen los principales puntos de Doha, se puede llegar por este medio a los principales puntos de la ciudad y también hasta el estadio de Lusail, donde Uruguay jugará contra Portugal el lunes 28. Cuenta con wifi, así que es fácil ubicarse, y cuesta 2QAR, aunque con la Hayya card, la visa que exige el país, para el ingreso es gratuito.



El desierto

​

Una tarde libre es suficiente para poder ir a conocer el desierto, un paseo más que recomendable. Desde Doha, la excursión en camioneta 4x4 de cuatro horas para hasta seis pasajeros, con tres paradas, y un off roading por las dunas vale un total de 850 QAR (equivalentes a US$ 237, o sea US$ 39,5 por persona).

Se parte desde el alojamiento donde uno esté en Doha. Luego de una media hora de viaje, la primer parada es para montar en camello (20 QAR por pasajero); es un breve paseo pero alcanza para vivir la exótica experiencia. Luego viene el off roading, la travesía entre las dunas, donde los pasajeros pueden pedirla con más o menos intensidad de maniobras, piruetas y velocidad.

Cuando ya uno puede empezar a marearse, llega la segunda parada: In land sea, un sitio en el suroeste de Qatar con un paisaje impactante formado por una combinación única a nivel mundial de características geológicas y geomorfológicas. Luego de un rato de estar allí, nuevamente a la camioneta para la parada final: la zona limítrofe con Arabia Saudita, un sitio bello donde es posible darse un baño y también mirar el atardecer.

Ir a la playa Con 40 grados centígrados de sensación térmica, la playa es una opción que vale la pena explorar. Hay varios hoteles, como el Sheraton, donde por unos 50 QAR (US$ 15) se puede pasar el día, tener acceso a reposera y sombrilla y no tener limitaciones en cuanto a la vestimenta. En las playas públicas, en cambio, las mujeres deben ir y bañarse con pantalones o calzas que les tapen las rodillas y les cubran los hombros.

Museo Nacional de Qatar

El Museo Nacional de Qatar llama la atención por su diseño. Ideado por el arquitecto francés Jean Nouvel es un edificio conformado por 539 discos de hormigón que se sobreponen unos con otros y crean una imagen única. En su interior su ubican 11 galerías distribuidas en 52.000 metros cuadrados. Uno de los sectores que se destacan es el recorrido por la historia de Qatar que se muestra en 1,5 kilómetros de extensión, con variedad de recursos como 170 proyectores 4K. Allí, las paredes curvas que no pueden ser ocupadas por objetos a exhibir son usadas para las 149 proyecciones multimedia, que incluyen la formación geológica de la península, la industria de las perlas y el petróleo y gas natural. Por estos días, la exposición temporaria Our Brain to Me, My Brain to You es una experiencia imperdible.

Se trata de una nueva videoinstalación inmersiva a gran escala del artista suizo Pipilotti Rist. Es un recorrido multisensorial con 12,000 luces LED colgadas de cables en toda la galería. Entre ellas caminan los visitantes, mientras la música, las luces y una instalación en video con imágenes abstractas de los paisajes de Qatar completan una experiencia única, un viaje que incluye todos los sentidos. La entrada para un adulto, que incluye todas las exposiciones, cuesta 100 QAR (33 dólares).