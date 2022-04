Woods y Mickelson dan una buena noticia para los aficionados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana se conoció la lista de inscriptos para el PGA Championship, segundo Major del año, que se disputará del 19 al 22 de mayo en Southern Hills (Tulsa, Oklahoma). Para alegría de todos los fanáticos aparecen los nombres de los estadounidenses Tiger Woods y Phil Mickelson.



Será la edición número 104 del certamen, que tendrá como defensor del título justamente a Mickelson, quien derrotó el año pasado en un final apasionante a su compatriota Brooks Koepka. Fue una de las victorias más significativas del golfista zurdo pues la logró a los 50 años, alcanzando su sexto título grande y la número 45 de su carrera.

Por su parte Woods está anotado para jugar pero no ha confirmado su participación. Recordemos que si bien pudo jugar el Masters luego del accidente automovilístico sufrido el año pasado, todavía está en una etapa de recuperación. Su participación en el Masters dejó un sabor amargo en los fanáticos. Comenzó con una muy buena primera ronda de uno bajo el par, pero no logró mantener su nivel y quedó muy lejos de la pelea por el campeonato. De cualquier forma, teniendo en cuenta las circunstancias, resultó una semana muy positiva para Tiger que logró terminar las cuatro rondas.



“No tengo la resistencia que me hubiera gustado, pero hace unas semanas ni siquiera sabía si iba a jugar”, dijo.

Tiger no terminó de confirmar su participación en el PGA, aunque se mostró muy optimista de jugar el Open Championship, que se disputará en su cancha favorita, la Old Course de St. Andrews del 14 al 17 de julio. Para más atractivos, será la edición 150 del Abierto Británico y contará con un récord de espectadores: 290.000 aficionados se harán presentes en los más que centenarios links. Lo más impresionante es que 1,3 millones de personas solicitaron entradas para el torneo.

Todos parecería indicar que ambas leyendas del golf estarán presente en los majors, agregándole un sabor único a los torneos. No es lo mismo el golf sin ellos, sobre todo sin la participación de Tiger.