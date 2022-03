Europa tiene capitán para la próxima Copa Ryder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sueco Henrik Stenson fue designado capitán del equipo de Europa para la Ryder Cup 2023, que la enfrentará con el equipo de Estados Unidos en el Marco Simeone Golf Club de Roma, del 25 de septiembre al 1 de octubre del año próximo.

Stenson, de 45 años, ha tenido una exitosa carrera como jugador, logrando el Open Británico de 2016 en un final apasionante con Phil Mickelson y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro ese mismo año. Además, contribuyó de forma notable a que Europa se impusiera a Estados Unidos en tres ediciones de la Ryder Cup, donde sumó cinco apariciones.



El sueco viene de ser vicecapitán en la edición de 2021 y será el primer capitán de Europa de su país.



“Estoy absolutamente emocionado y encantado de ser el capitán de Europa en la Copa Ryder. Es un gran honor y me sentí honrado de recibir la llamada para confirmar la noticia. Me gustaría agradecer al panel de selección por creer en mí y les diría a ellos, y a todos los fanáticos del golf europeos, que haré todo lo que esté a mi alcance y no dejaré piedra sin remover en la búsqueda de recuperar la Copa Ryder en manos europeas”, dijo Stenson, en declaraciones facilitadas por la organización.

Europa no ha perdido una Ryder Cup en casa desde la derrota por 15-13 en The Belfry (Inglaterra) en 1993.



Zach Johnson, dos veces ganador de un Major, fue confirmado como capitán de Estados Unidos el mes pasado, con su predecesor Steve Sticker como vicecapitán.