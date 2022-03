El austríaco Sepp Straka logró su primer triunfo en el PGA Tour

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El golfista austríaco Sepp Straka logró alzarse con la victoria el pasado domingo en el Honda Classic por el PGA Tour, donde Albatros News se hizo presente para cubrir el torneo de cerca. El torneo se disputó en el PGA National en Palm Beach Gardens, Florida, con un marco espectacular de público. Straka totalizó 270 golpes, 10 bajo el par, para imponerse por uno al norirlandés Shane Lowry.



La ronda final comenzó con una cómoda ventaja del estadounidense Daniel Berger quien sin embargo no pudo soportar la presión del día domingo. Cometió varios errores que le hicieron perder la punta rápidamente. Straka aprovechó y con varios birdies escaló hasta llegar a la punta.

Este es su primer título profesional y con él obtuvo la clasificación para jugar el Masters de Augusta en abril, además de casi un millón y medio de dólares de una bolsa de 8 millones. El resultado le permite asimismo escalar al puesto del puesto 176 al 83 del ranking mundial, que sigue siendo liderado por el español Jon Rahm.



“Las palabras realmente no vienen a mí en este momento”, dijo Straka tras su victoria. “Es una locura. Realmente no sé qué pensar”, añadió.

La revelación del torneo fue el argentino Martín Contini. El joven de apenas 27 años entró al torneo luego de haber jugado la clasificación el día lunes. Esto le permitió hacer su debut en el PGA Tour pero el tucumano fue por más: no solo superó el corte clasificatorio sino que culminó en el puesto 16. Esto le permitirá jugar la semana que viene el Arnold Palmer Invitational, uno de los mejores torneos del PGA Tour. De cualquier manera cuando le preguntaron acerca de qué sigue ahora dijo que va a enfocarse en el Korn Ferry Tour para tratar de terminar dentro de los primeros 25 y así poder entrar al PGA Tour por la puerta grande. Esta gran actuación le hizo escalar en el ranking mundial desde el puesto 1.129 al 775.

Luego de la ronda final dijo: “Estoy muy emocionado por lo vivido esta semana y este resultado me muestra que no estoy tan lejos de jugar al máximo nivel. Esto me llena de energía de cara al futuro y estoy seguro que me va a servir de confianza para jugar en el Korn Ferry Tour.”

El chileno Mito Pereira fue el mejor latinoamericano después de Contini, finalizando en el puesto 30. Estando presentes en el torneo pudimos apreciar que este jugador es “distinto”. Le pega a la pelota de una manera que impresiona y seguramente lo veamos peleando torneos importantes este año si su putt lo acompaña.