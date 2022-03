Xavi llenó de elogios a Araújo, pero dijo que le "cuesta más con la pelota al no ser de la casa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa al partido con Osasuna por LaLiga, el entrenador del Barcelona fue consultado sobre el rendimiento del uruguayo Ronald Araújo. "Es el futbolista que más ha mejorado desde que estamos, principalmente con el balón. Ha mejorado muchísimo. Hace cambios de juego tremendos, divide. No siempre se encuentra la mejor solución porque no lo había entrenado y no es de la casa sino que vino fichado por el Barça B. Se está atreviendo y es una ventaja para nosotros", expresó Xavi.

El riverense, que en nuestro medio defendió a Rentistas y Boston River, llegó a Barcelona a mediados de 2018. Tras un temporada y media en el equipo B, se afirmó en el plantel de Primera División.

El DT dijo que no se planteó que el riverense "hable con Puyol o Mascherano", dos históricos del club, para que lo ayuden en ese sentido. "Desde adentro lo podemos ayudar", aclaró.



Araújo finaliza contrato con el club a mediados del año que viene y en Barcelona trabajan para firmar un nuevo vínculo. Xavi insistió en que es "prioritario" que se quede en el equipo.



Mientras tanto, la prensa europea habla del interés de PSG, Manchester United y Chelsea por contar con él en caso de que no llegue a un acuerdo con el conjunto Culé.



Barcelona recibirá mañana a las 17.00 horas a Osasuna (transmite Directv). Araújo está convocado para este compromiso, pero podría ir al banco teniendo en cuenta que acumula cuatro amarillas y con una más se perdería el siguiente choque ante el Real Madrid.