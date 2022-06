Walter Gargano dio su versión tras la denuncia recibida: ¿qué dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la denuncia por abuso sexual y amenazas que realizaron dos mozas de un salón de fiestas contra Walter Gargano, capitán de Peñarol y su compañero Lucas Viatri, el Mota se expresó por primera vez en un comunicado que difundió vía redes sociales: "He sido denunciado penalmente (imputado) por delitos que lisa y llanamente no cometí", inició.

Y agregó: "Sin perjuicio de ello, y en aras de que la verdad salga a luz, colaboré y seguiré colaborando con la Justicia".

Después contó el motivo por el que eligió no hablar antes del tema: "He decidido no salir a dar mi versión de los hechos a la prensa, en tanto, el derecho a defensa lo vengo ejerciendo en los ámbitos correspondientes, y poner en conocimiento de la opinión pública el universo de lo sucedido puede entorpecer el trabajo de quienes hoy cumplen su importante tarea de investigación", expresó.

"Entiéndase que fui denunciado por un hecho delictivo que es muy grave y que hay personas que lo pueden estar padeciendo, por lo que cualquier mensaje distorsionado puede inhibir a víctimas de hacer una denuncia", cerró.