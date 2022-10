Vuelve la Champions League: día, hora y TV de los partidos de esta semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del parate por la fecha FIFA, vuelve la UEFA Champions League con los partidos de la tercera fecha de la fase de grupos que le darán fin a la primera ronda de esta instancia del torneo.

Como ocurre desde que inició esta fase del certamen, son varios los uruguayos en competencia y que pueden tener actividad durante esta semana donde se llevarán a cabo 16 partidos.

En esta ocasión no habrá duelos entre jugadores uruguayos, pero sí encuentros muy atractivos como los que protagonizarán Ajax-Napoli, Inter-Barcelona, Chelsea-Milan y Sevilla-Dortmund.



Los partidos de una nueva semana de Champions:

MARTES 4 DE OCTUBRE:



- Bayern Munich vs. Viktoria Plzen |13:45 - ESPN y Star+



- Olympique Marsella vs. Sporting Lisboa (Franco Israel, Sebastián Coates y Manuel Ugarte) | 13:45 - ESPN2 y Star+



- Liverpool (Darwin Núñez) vs. Rangers | 16:00 - ESPN y Star+



- Inter vs. Barcelona (Ronald Araujo, lesionado) | 16:00 ESPN2 y Star+



- Eintracht Frankfurt vs. Tottenham (Rodrigo Bentancur) | 16:00 - ESPN3 y Star+



- Brujas vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) | 16:00 - ESPN4 y Star+



- Ajax vs. Napoli (Mathías Olivera) | 16:00 - Star+



- Porto vs. Bayer Leverkusen | 16:00 - Star+

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE:

- RB Leipzig vs. Celtic | 13:45 - ESPN y Star+



- Salzburgo vs. Dinamo Zagreb | 13:45 - ESPN2 y Star+



- Real Madrid (Federico Valverde) vs. Shakhtar | 16:00 - ESPN y Star+



- Benfica vs. PSG | 16:00 - ESPN2 y Star+



- Sevilla vs. Borussia Dortmund | 16:00 - ESPN3 y Star+



- Juventus vs. Maccabi Haifa | 16:00 - ESPN4 y Star+



- Chelsea vs. Milan | 16:00 - Star+



- Manchester City vs. Copenhague | 16:00 - Star+