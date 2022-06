Viaje peligroso a Maldonado: si Peñarol no gana, algo puede pasar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por más que Ignacio Ruglio y todo el consejo directivo de Peñarol le haya dado un respaldo absoluto a Mauricio Larriera, la visita que el aurinegro le hará hoy a la hora 17.30 a Deportivo Maldonado puede ser determinante. El propio entrenador se ha encargado de decir más de una vez una frase: “todos los técnicos somos interinos”. Así define su situación, porque sabe que en un grande siempre hay urgencia por ganar y Peñarol no lo está haciendo.

Perdió sus últimos dos partidos (para peor en casa) y hace tres que no gana. Hasta ahora Peñarol no convencía en su juego, pero al menos sumaba puntos, algo que actualmente no consigue. De las últimas nueve unidades cedió ocho. Sin embargo, el principal cambio de marco que ha tenido la situación es externo: Nacional está ganando.

Los dos grandes venían a los tumbos y eso daba cierta paz a la dirigencia de ambos lados. La cuestión es que el barco tricolor encontró buenos vientos para salir de aguas turbulentas, algo que no le ocurrió al aurinegro. Y encontrar esos buenos vientos es responsabilidad del capitán del barco, léase Larriera.

Peñarol y Nacional juegan siempre por tres tablas: la del torneo en curso, la Anual y la del mano a mano; y en ninguna de esas tres aparece bien el mirasol, porque el triunfo conseguido ayer por el tricolor lo alejó a ocho unidades en la acumulada, la cual para colmo pasó a encabezar luego de que Liverpool perdiera cinco de los últimos seis puntos.

Este es un ítem clave, que puede definir el futuro de Larriera si Peñarol no gana en Maldonado. Y eso por hablar solo del plano deportivo, porque además está el otro, el extrafutbolístico que se está resolviendo en los tribunales por denuncias presentadas contra Walter Gargano y Lucas Viatri.

Peñarol no tiene paz, pero hoy puede empezar a lograrla donde puede y debe hacerlo: en la cancha.