¿Vas al Centenario? Mirá qué se puede llevar y qué no al partido Uruguay-Perú

El mítico Estadio Centenario estará repleto este jueves para recibir el duelo entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias, partido que puede significar la clasificación de la Celeste al Mundial de Catar, si es que Chile no gana en Brasil.

Las puertas abrirán a las 16:30 horas y se dará la bienvenida al público con shows de música y animación, a cargo de la DJ Vale Nirenber y El Gran Gustaf, quienes también entregarán premios y jugarán con la gente hasta la hora del duelo (20:30).

¿Qué se puede llevar al partido?

Quienes así lo deseen podrán ingresar al Centenario con termo, mate y botellas de hasta 600 ml de plástico. También se podrá portar alcohol en gel de hasta 120 ml, únicamente en recipientes transparentes.

¿Qué no está permitido?

Como lo adelantó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, días atrás, no sé podrá ingresar con simbología que no sea de la selección de Uruguay o de Perú, es decir, no están permitidos los carteles, banderas, gorros o cualquier elemento con alusiones políticas ni adhesión a clubes.

La visita no podrá ingresar con el atuendo de la selección incaica a sectores de Uruguay, ni los locatarios a los de Perú. En caso de que alguien lo intente, se retirará a la persona del estadio sin reembolso de la entrada.



Recordar

El uso del barbijo deberá abarcar la estadía completa en el Estadio Centenario.