Alonso sobre la polémica de las camisetas: "Un símbolo nacional no puede cuestionarse por una circunstancia política"

Uruguay se mide este jueves 24 de marzo ante Perú en el Estadio Centenario en el marco de las Eliminatorias de Catar 2022, justo tres días antes de que se lleve a cabo el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Por eso es que este miércoles la exsenadora frenteamplista Lucía Topolansky propuso que Celeste reciba al elenco incaico con una camiseta "de un lado celeste y del otro lado rosada", con el objetivo de que tenga los colores de las dos papeletas.

Por su puesto que este planteo se hizo público y llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que fue muy clara en su respuesta. Primero le contestó el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi. "Olvidate, vamos de Celeste. Miremos para adelante y no desatendamos lo importante. Arriba Uruguay", sostuvo de manera contundente.

Horas después, el presidente de la AUF Ignacio Alonso, explicó la decisión de no tomar la propuesta de Topolansky. "Lo primero que tengo para decir es que a nosotros formalmente no nos llegó ningún planteo, tampoco recibimos vía telefónica ni por terceros el planteo que se hizo publico. Nos sorprendió anoche cuando estábamos terminando la sesión del Ejecutivo, no tenemos ningún elemento oficial", expresó el presidente en el programa 12PM (Azul FM).

"Nosotros tenemos las camisetas con un diseño —que más que un diseño circunstancial que determina el campeonato o algún diferencial comercial por la marca— es un diseño que viene con los tiempos y es un símbolo nacional, y que a nuestro entender, no puede estar cuestionada por una circunstancia política como la que vivimos, que es muy respetable, pero que marca nada mas que una coincidencia de colores con una de las papeletas", explicó Alonso haciendo referencia al color celeste, y añadió: "Para nosotros ha sido una preocupación todo este tiempo no contaminar, que sabíamos que podía darse por la campana política, la asociación de la camiseta con la campaña".

"Es la expresión propia de una persona que está en la vorágine de la campaña electoral y seguramente que en la buena intención, sabiendo que algunos votan una cosa y otros otra, haya dicho esto. No lo tomamos con mala intención, lo que sí, que nosotros, en caso de que llegue una nota en ese sentido, vamos a decir que no. La camiseta Celeste es un símbolo nacional, que excede el fútbol, es símbolo de unidad ente los uruguayos, está más allá de cualquier contienda política o interpretación el uso de la misma. No queremos contaminarnos de situaciones políticas", aseguró Alonso.

No se permitirá política en Uruguay-Perú

El presidente de la AUF también fue cuestionado sobre el ingreso al Estadio Centenario con camisetas con alusiones políticas. "No se va a permitir el ingreso con pancartas o elemento que promuevan una de las opciones o de alguna consigna religiosa. Eso se controla en la puerta de entrada, ya sucedió en el partido anterior, fueron retirados varios carteles. Incluso pasó en el fútbol uruguayo el domingo pasado, que se retiró un cartel bastante grande (de 15 metros) que promovía una de las opciones. Y así va a ser el 24", enfatizó Alonso, que añadió que van ser muy estrictos con los controles.