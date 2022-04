En su mejor momento: Darwin Núñez pretendido por toda Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó al Benfica en 2020 como el fichaje más caro de la historia del club y dos años después promete dejar muchos millones en las arcas del conjunto encarnado. A Darwin Núñez no dejan de salirle nuevas propuestas por Europa, casi tantas como goles está anotando este año.



El uruguayo vive una luna de miel con el gol, que le ha alzado como máximo artillero indiscutible de la Liga portuguesa con 24 tantos en 24 partidos. Si se tienen en cuenta todas las competiciones, el saldo asciende a 31 gritos de gol.

Esta temporada, el jugador de 22 años le ha cogido el gusto a marcarlos de tres en tres y el pasado sábado hizo su tercer 'hat-trick' en lo que va de Liga, ante el Belenenses, que certificaron la victoria de su equipo.

Pretendientes por toda Europa

Con estas credenciales y avalado por sus arrancadas y su velocidad, el delantero del Benfica ha captado la atención de clubes de varias Ligas europeas.



La lista de pretendientes que recogen medios portugueses e internacionales es larga: Atlético de Madrid, Barcelona, Inter, Milan, PSG, Bayern Múnich, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Arsenal, West Ham, entre otros.

El Atlético saca algunas cabezas de ventaja

En Portugal sitúan al Atlético como el mejor posicionado en la carrera por conseguir fichar a Darwin, que podría jugar así en un club acostumbrado a tener leyendas uruguayas en su delantera, con nombres como Diego Forlán o Luis Suárez.



A la pelea por su fichaje se ha sumado un factor extra, un cambio de representante, después de que el propio jugador confirmase la semana pasada en sus redes sociales que no renovará contrato con Edgardo Lasalvia.

Tras dejar a Lasalvia, quien acompañó su transferencia del Peñarol al Almería y posteriormente al Benfica, el futuro del uruguayo está con el "superagente" Jorge Mendes, según medios deportivos lusos como O Jogo o Record.



Darwin tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de restricción de 150 millones de euros, aunque según estos medios las "águilas" esperan ingresar unos 70 u 80 millones.



El valor está muy por encima de los 24 millones que el Benfica pagó en 2020 al Almería, que tiene todavía derecho a un 20% de la plusvalía que el club portugués saque con una futura venta.

Los números hablan

Darwin Núñez vive su segundo año en el club de Lisboa tras una primera temporada en la que no logró terminar de convencer a los encarnados, con dificultades para encontrar continuidad y 14 goles en 44 partidos.



Pero el uruguayo ya ha más que duplicado esos números este año, cuando presume de una media goleadora notable: marca un tanto cada 75 minutos.



En su tarjeta de visita se incluyen tantos ante "grandes" de Europa como el Barcelona, el Bayern, el Ajax o el Liverpool en la Liga de Campeones, la competición en la que el Benfica está sorprendiendo más.



Las "águilas" están en cuartos de final gracias, en gran parte, a los goles de Darwin, la principal esperanza del conjunto encarnado para afrontar el complicadísimo partido de vuelta en Liverpoool tras perder 1-3 en Lisboa.

Selección de Uruguay

El asunto pendiente es la selección, ya que con Uruguay todavía no ha logrado brillar como con el Benfica.



Aunque Darwin formó parte del once que selló la clasificación de los charrúas para el Mundial de Catar 2022 hace dos semanas ante Perú, el delantero no marca un gol con Uruguay desde noviembre de 2020.