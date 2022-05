Uruguay tiene tres futbolistas entre los 100 más cotizados y el jugador que más aumentó su valor en el mundo en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los futbolistas uruguayos dan que hablar en el fútbol europeo. Títulos, premios de goleador o destacadas actuaciones llevan a que la prensa internacional hable maravillas de varios de los futbolistas que hoy forman parte del plantel de Diego Alonso.

Pero está claro que destacar desde lo deportivo vale mucho más que esas cosas porque también lleva a que distintos clubes del mundo posen los ojos en ellos e incluso que su cotización aumente.

Si de cotización hablamos hay que tener en cuenta que hoy tres uruguayos forman parte de la lista de los 100 futbolistas de mayor valor que indicó el portal especializado Transfermarkt.

El ranking que lidera el francés Kylian Mbappé (US$ 171 millones), que tiene en el segundo lugar al noruego Erling Haaland (US$ 160 millones) y que cuenta con el brasileño Vinicius Junior (US$ 106 millones) cerrando el podio encuentra al primer uruguayo en el puesto en el puesto 44.

La referencia es para Federico Valverde. El Halcón viene de consagrarse campeón de la UEFA Champions League y se ha convertido en pieza clave en el Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Su valor actual es de US$ 69 millones de dólares que también le habían permitido ser uno de los cinco futbolistas de mayor valor que participaron de la final del torneo donde el Merengue se consagró ante Liverpool.

En el segundo puesto entre los uruguayos hubo un cambio ya que Darwin Núñez le arrebató el lugar que durante mucho tiempo perteneció a José María Giménez.

Con un valor de US$ 58 millones, el artiguense se ubica en el puesto 67 de la tabla general con el agregado de que es el futbolista que más aumentó su valor en el mundo desde que arrancó el año.

Un total de US$ 24 millones fue lo que aumentó la cotización del delantero de Benfica que le permitió escalar en este ranking y también estar entre los cinco que más creció en su cotización en el último año: US$ 37 millones.

Precisamente José María Giménez es el otro uruguayo que integra el grupo de los 100 jugadores de mayor valor en el mundo. El zaguero del Atlético de Madrid se ubica en el puesto 87 con una cotización de US$ 53 millones.

Titular indiscutido en la selección uruguaya y también en Atlético de Madrid, siempre y cuando esté bien físicamente, el nacido en Toledo cierra el grupo de los celestes en este selecto grupo.

Por fuera de los 100 aparece Ronald Araújo (127) con un valor de US$ 42 millones y también Rodrigo Bentancur (285) bastante más atrás con una cotización de US$ 26 millones.