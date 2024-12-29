Uruguay dijo presente en la Copa Floripa: los equipos que compitieron y las experiencias de más de 100 jóvenes

Redacción El País

Una importante delegación de más de 100 deportistas de Uruguay dijo presente en la undécima edición de la Copa Floripa, el torneo juvenil más importante del sur de Brasil que se disputó entre el 6 y el 12 de diciembre en el balneario del Estadio de Santa Catarina.

La primera delegación en viajar a suelo norteño fue la de Pelota al Medio a la Esperanza, el programa impulsado por el Ministerio del Interior que contribuye a la formación integral de chicos de contextos vulnerables con el deporte como principal vía.

“La Copa Floripa ha sido una experiencia de vida que marca un antes y un después en todas las realidades de quienes integraron la delegación de Pelota al Medio Universitario”, dijeron a Ovación desde el equipo.

Pelota al Medio Universitario en la Copa Floripa. Foto: Nicolás Pereyra.

En lo deportivo, el plantel Sub 16 compitió de muy buena forma en un torneo internacional, aumentando la identidad de juego, consolidando la pertenencia, elevando los rendimientos individuales y generando un equipo muy fuerte dentro de la cancha. En los momentos de adversidad, que también los hubo, se generó más unión grupal y mayores aprendizajes que trascienden, superan y mejoran la experiencia futbolística.

“Desde lo social, la mayoría de los integrantes del plantel nunca habían salido al exterior (solamente dos conocían Brasil) y tres adolescentes habían viajado por primera vez en su vida, a la Gothia Cup, también con Pelota al Medio”, remarcaron desde la organización, agregando: “La experiencia de viajar tantas horas, de pasar un control migratorio y la aduana, de llegar a un país que tiene otro idioma, el intercambio con otra cultura, la posibilidad de hospedarse en un hotel 4 estrellas, los momentos de recreación y los espacios de reflexión, contribuyeron y dieron forma a una experiencia global en la que predominaron siempre la alegría y el disfrute responsable, generando muchas veces de forma autónoma un compartimento que fue destacado por todos”.

La experiencia también dejó lazos afectivos y de amistad no solo dentro de ese plantel Sub 16 sino también con el resto de la delegación uruguaya en Florianópolis y hasta con los propios rivales del torneo.

La delegación del Club Seminario, otro de los equipos participantes, estuvo conformada por 84 personas con planteles de las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 16, que compitieron contra importantes equipos de Brasil.

Seminario en la Copa Floripa. Foto: Nicolás Pereyra.

Los equipos disputaron sus partidos en los estadios y ciudades deportivas de Figueirense y Avaí, los clubes más importantes del Estado de Santa Catarina.

En cuanto a lo estrictamente deportivo en materia de resultados, la categoría Sub 16 de Pelota al Medio fue la que alcanzó la mejor ubicación ya que llegó a semifinales de la Copa de Oro, instancia en la que cayó 1-0 ante el equipo que luego terminó siendo el campeón del la Copa Floripa y que se ganó el derecho al premio de viajar a la Dana Cup en Dinamarca en 2025.

La Sub 15 de Seminario cayó derrotada en la final de la Copa de Plata, mientras que la Sub 14 perdió en semifinales finales de la misma copa.

Todos los equipos vivieron su primera experiencia internacional, lo que les permitió ir desarrollándose y a medida que transcurrió el torneo elevar su rendimiento individual y colectivo.

La Copa Floripa contó con más de 80 equipos participantes en esta edición que tuvo a más de 5.0000 jóvenes de todo Brasil generando amistades, experiencias y anécdotas para la delegación uruguaya que contó con el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte, organismo que declaró a esta gira de interés deportivo nacional

El plantel de futsal Sub 18 de Colegio Alemán en Florianópolis. Foto: Nicolás Pereyra.

También viajó una delegación de futsal

Colegio Alemán fue el que completó la delegación de Uruguay en Florianópolis con un equipo Sub 18 que viajó con Andrés Erro como entrenador jugando tres partidos en un torneo en el que el participante que sumara más puntos se llevaba la Copa Fraternidad Uruguay – Brasil.

Colegio Alemán y la foto junto a sus rivales tras un partido en Florianópolis. Foto: Nicolás Pereyra.

Con una delegación de 18 personas constituida por 12 jugadores, cinco padres y su entrenador, el colegio ganó dos partidos y cerró su participación con una derrota.

Sus rivales fueron la Asociación Deportiva del Instituto de Educación Estadual (ADIEE) a quien vencieron 4-2, B3 Academy, al que le ganaron 4-3 y la selección de Biguacu, que ganó 6-2.