Un serie A: el uruguayo Mathias Olivera conquistó su segundo Scudetto con el Napoli en Italia

El uruguayo Mathías Olivera se proclamó este viernes campeón de la Serie A del fútbol italiano y levantó el segundo 'Scudetto' de su carrera, sellando otra temporada histórica con el Napoli, que suma ahora cuatro títulos de la liga doméstica.

El equipo dirigido por Antonio Conte superó 2-0 a Cagliari en la última fecha de la Serie A, jugando en el estadio Diego Armando Maradona. Los Azzurri llegaron a la última fecha con un punto de ventaja sobre Inter que le ganó a Como por el mismo marcador, pero no le alcanzó a los de Milán. El fútbol italiano tuvo una definición dramática, digna del Napoli, y el futbolista de la Celeste sigue escribiendo su historia en el club.

Olivera, que jugó como titular en la posición de zaguero por izquierda, agrandó su leyenda en Napoli, donde ya había conquistado el histórico 'Scudetto' de 2023. En aquella temporada, de hecho, casi se convierte en el héroe con un gol ante el Salernitana que posteriormente reaccionó y postergó la consagración.

Este año, ya sin la competencia del portugués Mario Rui, se asentó en el once sin problema y sólo una lesión muscular que afectó su rodilla izquierda lo sacó del equipo durante 5 partidos seguidos a principios de 2025. En cuanto estuvo sano de nuevo, volvió a la titularidad.

Su vuelta fue una celebración en Napoli, porque en un primer momento se pensó que su lesión pudiera haber afectado al ligamento cruzado, lo que hubiera significado el fin de su temporada, pero fue solo una lesión de segundo grado en el ligamento colateral medial.

Autor de dos asistencias en la temporada, su importancia reside en la libertad que le pudo dar al georgiano Khvicha Kvaratskhelia por banda izquierda. Su buen hacer defensivo y su capacidad de combinación, lo colocaron como el socio perfecto de la estrella georgiana que dejó el club en enero rumbo al PSG.

Olivera, internacional con Uruguay y exjugador del Getafe y Albacete, y formado en Nacional, levantó el cuarto título de su carrera. Fue Campeón Uruguayo en 2016 con Nacional, en 2017 del Sudamericano Sub 20 con la Celeste y de Italia con el Napoli en la 2022-23.

El equipo italiano ya tiene cuatro 'Scudetti' en su vitrina. Olivera levantó dos de ellos y, al igual que el argentino Giovanni Simeone, igualó el registro de una leyenda como Diego Armando Maradona.

Con información de Agencia EFE