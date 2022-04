"Si tuviéramos que jugar contra su historia, no tendríamos oportunidad", dijo Guardiola sobre el Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, consideró "una gran prueba" enfrentarse el martes al Real Madrid en la ida de semifinales de la Champions, advirtiendo que las remontadas de los merengues ante PSG y Chelsea "no es suerte", sino calidad.



"Es la calidad que tienen, no es casualidad, tienen mucho nivel en todo", dijo Guardiola, al ser preguntado este lunes en rueda de prensa por esos partidos del Real Madrid en octavos de Champions contra el PSG y en cuartos contra el Chelsea.



"La gente que dice que tiene suerte, no, de eso nada", afirmó Guardiola, recordando que "con 0-3 (contra el Chelsea) ves jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo".

"Si las cosas van bien, las cosas fluyen, y si van mal, dan, un paso no, dos pasos adelante", advirtió el técnico del City.



"Si tuviéramos que jugar contra su historia, no tendríamos ninguna oportunidad", afirmó Guardiola al ser preguntado por la historia del Real Madrid en la Copa de Europa. "Pero tenemos el deseo de competir contra ellos, es una gran prueba", añadió el técnico del City, afirmando que "hay muchas cosas del Madrid que siempre me han gustado".



"Tenemos que intentar ser nosotros mismos y hacer dos partidos excepcionales para llegar a la final. Podemos hacerlo", dijo Guardiola, que tiene la oportunidad de jugar su segunda final consecutiva de Champions con el City.

Disfrutar y tener cuidado con Benzema

"Estar dos veces seguidas en semifinales es muy bueno para el City. Muchos equipos no están aquí, puede que nosotros no estemos algún día. Por eso le digo a mis jugadores que disfruten", asegura Guardiola.



"Tendremos que defender muy bien y evidentemente a Benzema, que marcó muchos goles contra el Chelsea, pero no sólo contra el Chelsea. Es un jugador fantástico, ya lo sabemos, pero intentaremos defender bien las fases que haya que defender y crear también ocasiones de gol", dijo Guardiola, que afronta el partido con dudas en defensa.



"Kyle (Walker) no entrenó los últimos 10 días, John (Stones) desde Brighton. Por eso, no sé si entrenarán. Veremos cómo se sienten y mañana tomaremos una decisión", dijo Guardiola.