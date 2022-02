Torneo Apertura: el clásico será el único juego del domingo 27 por la fecha 4

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Domingo a la hora 17: ese es el momento determinado para que comience el clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo, estadio aurinegro, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Tendrá la particularidad de ser el único partido que se jugará ese día, ya que el resto serán entre viernes y lunes.

La Mesa Ejecutiva de Primera División dio a conocer los detalles de cómo se disputará la etapa, en la cual se disputarán dos encuentros el viernes, tres el sábado, uno el domingo (el clásico) y dos el lunes.

Así será la fecha 4 del Apertura

Viernes 25

- Hora 17.00: Boston River vs. Cerro Largo. Estadio Juan Antonio Lavalleja.

- Hora 19.15: Plaza Colonia vs. Fénix. Parque Prandi

Sábado 26

- Hora 9.30: Rentistas vs. Deportivo Maldonado. Parque Capurro

- Hora 17.00: Liverpool vs. Danubio. Estadio Belvedere

- Hora 19.15: Wanderers vs. Defensor Sporting. Parque Viera

Domingo 27

- Hora 17.00: Peñarol vs. Nacional. Estadio Campeón del Siglo

Lunes 28

- Hora 17.00: River Plate vs. Cerrito. Parque Saroldi

- Hora 19.15: Montevideo City Torque vs. Albion. Estadio Centenario