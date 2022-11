Un título para los libros: Defensor Sporting despertó y con la Copa AUF le hizo honor a su historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Le costó. Lo sufrió. Tuvo que esperar hasta el último minuto del torneo para recién empezar a sentirse campeón. Pero sobre el final pudo ganarlo.

Defensor Sporting cumplió con su tarea, venció 1-0 a La Luz y levantó la primera Copa AUF Uruguay de la historia en el Estadio Centenario.

Fue un campeón diferente. Sigiloso. Por momentos irregular. Pero lo suficientemente firme para seguir avanzando de fase en fase hasta noquear a Liverpool en cuartos de final y dejar por el camino a Progreso en las semifinales.



Con la eliminación de Peñarol de la copa, a Defensor se le abrió el camino. Y como ya lo había hecho en otras oportunidades a lo largo de su historia -en 1960 ganó la Copa Artigas, el primer intento de un torneo con equipos de todo el país, y en 1976 cortó con la hegemonía de Nacional y Peñarol en el Campeonato Uruguayo desde el comienzo de la era profesional- aprovechó la oportunidad.

Fue de menos a más, intercalando titulares y suplentes, dándole protagonismo a jugadores en desarrollo cuando era necesario y encontrando en el técnico Marcelo Méndez el aire justo para respirar en los momentos de mayor tensión emocional.



Así el equipo se hizo de una identidad, tomó forma y recuperó la confianza. Eso le dio mayor soltura a juveniles como Alan Matturro, Matías Abaldo y Anderson Duarte, que pasaron de estar tapados a soltarse y encontrar su lugar en Primera.

La definición

Defensor Sporting-La Luz. Foto: Leonardo Mainé.

En el partido de ayer, Defensor no fue el de otros días. Los planes no le habían salido como esperaba a su entrenador y La Luz, una vez más, se las había ingeniado para apagar a los iluminados que tenía enfrente.



El recién ascendido se paró a jugar de igual a igual, sin miedo a fracasar en el intento, y frustró a un Defensor Sporting desconocido durante el primer tiempo.

El violeta jugó gran parte del período cerca de su arco e intentó contragolpear a un rival que fue rápido en los repliegues.



La Luz buscó atacar el carril de Agustín Sant’Anna, que estuvo flojo en el inicio. De la creación se encargó el 10, Santiago Ramírez, y de evitar el primer gol del encuentro se hizo responsable Matías Dufour, el arquero de Defensor Sporting, que le sacó un buen remate de aire y desde afuera del área al volante Pablo Fagúndez.

Defensor Sporting-La Luz. Foto: Leonardo Mainé.

Las chances de los dirigidos por Méndez llegaron con pases en largo. En casi todas estuvo involucrado el atacante Adrián Balboa, quien salió sentido sobre el final del primer tiempo. La primera del goleador fue un cabezazo por encima del palo, después de un buen centro de Fernando Elizari.



Casi al cierre, Sant’Anna tuvo la chance de revertir su floja actuación del arranque con un remate de cabeza que también se fue por arriba del horizontal. La jugada casi termina en gol por una mala salida del arquero Jhony da Silva.

Para el segundo tiempo, Méndez pisó el acelerador y Defensor mostró otra cara. Hubo dos versiones distintas del equipo en un mismo tiempo. Una imprecisa, apagada y con la tónica de la primera parte, y otra, ofensiva y después contundente, cuando el partido iba contrarreloj y el arco parecía estar cada vez más cerrado.



El quiebre se dio con la salida del argentino Elizari y el ingreso de Álvaro “Chino” Navarro, que, tras el partido, dejó la puerta abierta al retiro: “Lo que me frena es poder jugar Copa Sudamericana con Defensor. Si Marcelo Méndez se queda, le tengo que preguntar si quiere que continúe”.

“La idea era retirarme ahora, y más con esta copa, pero mis hijos me piden que siga”, aclaró.

Defensor Sporting vs. La Luz - Copa AUF Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

Sobre el final, los de Parque Rodó, empujaron y obligaron a La Luz a retroceder sus líneas hacia el fondo. Y fue así que, después de varios intentos y algunos centros imprecisos, el arco se abrió.

La jugada la inició el lateral Gonzalo Camargo y la pelota cayó a los pies de Navarro, que giró y la puso entre líneas para Duarte. El juvenil desbordó, tiró un centro al medio que iba para Andrés Ferrari, pero lo terminó interceptando Edgar Martínez (43), que en un toque involuntario mandó la pelota al fondo de la red a los 89 minutos.



Acusando un contacto previo en su espalda, el zaguero se molestó y le fue derecho a protestar al árbitro Andrés Cunha, que no tuvo piedad en su último partido como profesional y lo terminó expulsando. Una amarilla también se llevó Álvaro “Tata” González, de buena actuación, pero resignado desde el banco de los suplentes. Hasta esas dos incidencias el partido no había tenido mayores sobresaltos. De hecho, hasta ese momento el árbitro no había mostrado ninguna tarjeta en su último partido como profesional.

Defensor Sporting vs. La Luz - Copa AUF Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

Con el gol agónico, que llegó casi en los descuentos, Defensor Sporting levantó la primera edición de la Copa AUF Uruguay.



El club recibió, además, la suma de US$ 100.000 en premios por la conquista de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Los festejos continuaron en el Estadio Luis Franzini con el trofeo.