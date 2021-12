Thiago Vecino: "Me toca ponerle una pausa al sueño en el que vivo hace 12 años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Continúan las despedidas. Las que nunca son fáciles, pero hay veces que las circunstancias llevan a tomar otros caminos, aunque no todas las veces son para siempre. Pablo García se despidió este viernes de Nacional y más tarde lo hizo Thiago Vecino.



"En este día me toca ponerle una pausa al sueño en el que vivo hace 12 años. Llegué a los nueve años al club que amo desde que tengo conciencia, y rápidamente Nacional se transformó en mi segunda casa. Soy un agradecido de todos los momentos hermosos que viví, fueron muchos títulos y festejos de gol durante este largo tiempo, que no me puedo quedar con uno. Pero si tengo que elegir algo que disfrute mucho, es besar este escudo tan glorioso en cada festejo de gol", comenzó el delantero de 22 años.



"Gracias a mi familia que me acompaño desde chiquito a cada entrenamiento y a mi novia que me sigue a todos los partidos desde los 14 años. Quiero agradecer también a toda la gente que me formó como persona y jugador a lo largo de este tiempo, a quienes trabajan a diario para que Nacional crezca y sea más grande día a día, y a esta hermosa hinchada que siempre me transmitió tanto cariño y apoyo", añadió.

"Me tocó vivir de los dos lados, y juro que con aciertos y errores, traté de representar siempre que pude dentro de la cancha a esta camiseta como se merece. Es un hasta pronto, así lo siento. Quedan muchos sueños por cumplir y momentos que celebrar. Gracias, Thiago", finalizó el mensaje del delantero tricolor.

Con el primer equipo del albo, Thiago, quien es socio vitalicio, disputó 58 partidos, convirtió en nueve oportunidades y asistió en seis, en un total de 1.973 minutos en cancha. Vecino se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, campeón del Clausura 2019 y campeón Uruguayo del mismo año.