Pablo García: "Hoy no es un día más, me toca despedirme de esta hermosa institución"

Pablo García no seguirá en Nacional. El futbolista formado el Liverpool debía retornar al club en enero luego de terminar su préstamo con River Plate, pero él mismo anunció que no continuará.



"Hoy no es un día más, me toca despedirme de esta hermosa institución quiero agradecerles a funcionarios y compañeros que tuve a lo largo de este tiempo que hicieron sentirme como uno más desde que llegue en el 2019 abrazo grande a todos", escribió el jugador tricolor a través de Twitter.

Hoy no es un día mas, me toca despedirme de esta hermosa institución quiero agradecerles a funcionarios y compañeros que tuve a lo largo de este tiempo que hicieron sentirme como uno más desde que llegue en el 2019 abrazo grande a todos ❤️🤍💙 pic.twitter.com/gE5p0r7eaP — Pablo Garcia (@pablogarciaa99) December 31, 2021

Con el albo el mediocampista disputó 43 partidos, convirtió dos goles y asistió en nueve oportunidades. En total jugó 2.254 minutos, solo 152' de ellos pertenecen al Apertura 2021.



En cuanto a su pasaje por el darsenero, García participó de 13 encuentros y marcó un gol durante el Torneo Clausura, en un total de 766 minutos en cancha.