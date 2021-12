El encuentro de Álvarez Martínez con Gonzalo Bergessio en Cancún, su futuro y una posible salida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos de los goleadores del Campeonato Uruguayo 2022 coincidieron en sus vacaciones. Tanto Agustín Álvarez Martínez como Gonzalo Bergessio decidieron descomprimir un año estresante sin mucho descanso en México.

Pero no solo estaban en el mismo país, sino que los dos delanteros estaban en el mismo hotel, el famoso Gran Palladium Costa Mujeres de Cancún, donde era inevitable que se cruzaran.



"Me sorprendí, no me lo esperaba. Justo un día fui a bajar a la playa y lo vi de lejos y después estuvimos hablando unos días. La verdad que fue tremenda coincidencia, pero muy bien. Estuvimos charlando muy bien y aprovecho para mandarle un saludo. Muy buena persona", sostuvo el atacante mirasol en Último Al Arco (Sport890).



"Me fui a Cancún con mi familia para despejar la cabeza. Cuando estuve allá me tocó declarar y explicar desde allá la situación. El fiscal me entendió y vio que en ningún momento lo hice con intención de generar nada, solo fue festejando el momento y no me di cuenta de lo que podría llegar a pasar. Por eso pedí disculpas en mis redes sociales y saqué un comunicado. No quise herir a nadie, me pongo en el lugar de la familia y la gente que me conoce sabe que no fue con intención", explicó el Canario, que debió testificar luego de que se viralizaran videos con cánticos violentos.



"Le expliqué al fiscal que yo recién me estoy dando cuenta de que soy una figura pública. Me estoy acostumbrando a todo, por eso tengo que tener cuidado en lo que hago porque puede influir en las personas de otra forma. Esto es un aprendizaje. A todos los que se sintieron identificados o se sintieron mal les pido disculpas. No fue con intensión de nada", añadió.

El balance del año

El Canario fue elegido por la Equipo Técnico de la AUF como el joven talento del Uruguayo 2021, luego de lo que fue su gran año. "En lo personal pienso que fue muy buena. Fui goleador de la Sudamericana, ir a la selección, el debut, hacer un gol... También me enteré de que fui el uruguayo con más goles en el año. Lograr el Campeonato Uruguayo era lo que faltaba para cerrarlo una buena temporada", expresó Álvarez, quien añadió que espera el año que viene sea aún mejor.

Próxima temporada

La pretemporada comienza el 5 de enero, pero el delantero no piensa quedarse quieto. "Me estoy preparando, tratando de moverme para no arrancar de cero la pretemporada y poder llegar en forma", expresó Agustín.



"El 2022 ya lo estoy preparando. Yo lo veo como que me quedo seis meses más. Es verdad que no ha abierto el mercado de pases hasta el 1ero, pero creo que me quedo. Tengo la cabeza metida en Peñarol hasta que salga algo. No he hablado mucho con mi representante (Chino Lasalvia), pero una de las chances es esa, que se pueda cerrar un pase ahora y emigrar a mitad de año", concluyó el goleador, que podría arribar a Italia en julio.