Sud América: horas tensas antes del importante partido ante Nacional

Luego de un Torneo Apertura flojo hasta la mitad, en los últimos cinco partidos Sud América sacó 10 de los últimos 15 puntos, con lo cual empezó a posicionarse bien para llegar a copas internacionales. En la pasada fecha venció 2-1 a Villa Española, pero en las horas previas al duelo con Nacional aparecieron problemas.

Este viernes surgieron versiones de una importante discusión entre el presidente Miguel Giménez y el técnico Claudio Biaggio que llegó a poner la continuidad del entrenador argentino luego del partido de este sábado (18.30) en el Parque Viera. Que la charla dura existió lo confirmó el propio Giménez, aunque negó que en algún momento le advirtiera a Biaggio que si no ponía ciertos jugadores (incluido su hijo Bruno) este sería su último juego.



"Lo que salió públicamente se sacó de contexto. Tuve una conversación subida de tono con el Pampa, pero no pasó nada más. Solo hablamos de los jugadores, que el equipo debería estar tres o cuatro lugares más arriba", expresó Giménez a Tirando Paredes (radio 1010 AM). Y añadió: "El que dirige es el Pampa. Yo no puedo decirle a quién poner y a quién sacar. Si después no se dan los resultados, ¿qué hago? ¿Lo echo aunque me hizo caso? No tiene sentido".

Reconoció también que "tenía dudas sobre la continuidad del Pampa Biaggio al terminar el Apertura, pero lo mantuvimos en este Clausura yendo partido a partido. Sigo discrepando en algunas situaciones, con algunos jugadores, pero no me meto. Solo veo".



La cuestión es que esto surgió justo en las horas previas al partido con Nacional, cuando debería estar más tranquilo el ambiente. Diferencias hay, está claro, pero lo que ocurra con Biaggio luego del choque de este sábado develará qué tan profundas son.