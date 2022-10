Desde Suárez a Francescoli: ¿quiénes son los mejores jugadores uruguayos de la historia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que dos jugadores de un país poblado por tres millones de habitantes formen parte de un ranking que solo incluyó a los 100 mejores de la historia no parece ser, a primera vista, un resultado negativo. Mucho menos si se tiene en cuenta que otras naciones, con el doble de personas, ni siquiera figuran entre los primeros puestos.

Sin embargo, en Uruguay lo es, o al menos así lo ven quienes piensan que, en realidad, el listado debió incluir más nombres.

El informe, elaborado por la revista inglesa Four Four Two, reabrió el debate sobre quiénes han sido los mejores futbolistas que nacieron en territorio uruguayo. Y los criterios difieren por épocas, goles e incluso títulos.



Los únicos representantes uruguayos que aparecen en el top se remontan a las dos Copas del Mundo ganadas por la Celeste. La primera, en 1930, fue con José Leandro Andrade como estandarte. La segunda, algo más cercana en el tiempo (1950), encontró en Juan Alberto Schiaffino a uno de los principales exponentes.

¿Son, entonces, Andrade y Schiaffino las dos principales figuras del fútbol uruguayo? ¿Está bien que sean los únicos en integrar el ranking? ¿Cuáles son, para los especialistas, los futbolistas más destacados que tuvo Uruguay en su historia?



Sobre esto, Ovación consultó a periodistas, entrenadores, profesionales en actividad y retirados, quienes en su mayoría coincidieron que el listado se quedó cortó y debió incluir a más protagonistas criados en suelo uruguayo. Entre ellos, el más mencionado fue Luis Suárez, autor de más de 500 goles en su carrera, ganador de una Champions League con Barcelona, una Copa América con Uruguay y máximo goleador y asistidor de tres ligas europeas (holandesa, inglesa y española).

Luis Suárez con la Champions que ganó con el Barcelona. Foto: FC Barcelona.

Luego, lo siguió Enzo Francescoli, campeón de la Copa Libertadores con River Plate y de tres Copas Américas con Uruguay. Y más atrás quedaron igualados Schiaffino, Ladislao Mazurkiewicz, Diego Forlán, Edinson Cavani y Andrade.



“Me parece que una cosa es hablar de los mejores del momento, de décadas, pero otra es hablar de los mejores de la historia. Es más que nada una cuestión de marketing y gusto: comparar fútbol diferente, entrenamientos diferentes, en los que el grado de dificultad también era diferente”, analizó el entrenador de Danubio, Jorge Fossati.

“Yo he visto a grandes jugadores uruguayos y extranjeros a lo largo de la historia. Y no tengo la menor duda de que hubo otros grandes jugadores, más allá de los nombrados (en la lista)”, continuó.



De los consultados, el exfutbolista Rubén Paz fue el único que eligió respetar al pie de la letra la lista del medio inglés: “Cualquiera de estos dos (por Schiaffino y Andrade) nos representan al fútbol uruguayo con una enorme categoría. Fueron bien elegidos por lo que hicieron por nosotros. Dieron un paso gigante para que el fútbol uruguayo fuera conocido a nivel mundial. Son los cracks, los que nos llevaron bien arriba con la selección uruguaya por el mundo. Hay montones, pero se los eligió a ellos y estamos súper bien representados con esos dos nombres”.

Alcides Ghiggia junto a la Copa del Mundo en Uruguay en 2014. Foto: Archivo El País.

Rúben Sosa, en cambio, se animó a elaborar su propio top, en el que primero mencionó a Alcides Ghiggia, segundo situó a Luis Cubilla, tercero a Francescoli y luego se nombró a sí mismo. Mientras que el director técnico Martín Lasarte mostró su gusto por algunos más contemporáneos: Francescoli, Suárez y Fernando Morena.



Otros entrevistados, como la periodista Nadia Fumeiro y su colega Máximo Goñi resaltaron la necesidad de añadir más uruguayos en el top histórico. Fue el caso de José Nasazzi, ganador de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, y Héctor Scarone, ídolo de Nacional y campeón del Mundial de 1950, además de Francescoli, Forlán, Ghiggia y Suárez.



Otros históricos Diego Forlán Ganó dos botas de oro: una con Villarreal en la temporada 2004/05, y otra con Atlético de Madrid en 2008/09. Obtuvo en 2010 con la Celeste el premio al Mejor jugador del Mundial de Sudafríca 2010.



Edinson Cavani Es el futbolista uruguayo con más títulos en la historia. También el que suma más goles en competencias europeas y el único en hacerlo en cuatro ligas top del continente. Es el segundo máximo goleador de Uruguay.



José Leandro Andrade Bastión fundamental para el primer título del mundo de la selección uruguaya, fue campeón de tres Copas Américas (1923, 1924 y 1926) y de los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam en 1924 y 1928.