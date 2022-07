Diego Lugano sobre las chances de que Luis Suárez llegue a River: "La zanahoria sería una Libertadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano se refirió a la posibilidad de que Luis Suárez desembarque en Argentina para jugar en River Plate.

"Si yo fuera él, el gran objetivo, el gran desafío, la zanahoria delante sería una Libertadores con River, y más conociendo su personalidad. Creo que eso sería lo normal", dijo en declaraciones a ESPN.



Tal y como informó Ovación, para permitirse soñar con Suárez, River primero debe cumplir con una condición: remontar la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Vélez el próximo miércoles (en la ida cayó 1-0). "Para eso tiene que pasar a Vélez. Creo que no hace falta hablarlo con él (por Suárez) ni con nadie", agregó Lugano.



La otra condición que puede trabar la llegada del delantero es que le llegue la propuesta de un club importante de Europa. Su objetivo es llegar a un equipo que le asegure competencia y continuidad para llegar de la mejor manera a Qatar 2022.

Así lo analizó el excapitán celeste: "Es un jugador competitivo y hoy lo que le pueden ofrecer River y Gallardo es un desafío y una oportunidad que va a ser única en su carrera".​

Para Lugano, volver a Sudamérica en la etapa final de una carrera "no es fácil", y menos aún para "jugadores que no tienen historia" en clubes sudamericanos.



"Cuando no tenés una historia en el club y llegás grande, de repente esperan de vos lo que ya no sos, y eso también te genera dudas como profesional. Esa es la contra y era una de las cosas que yo pensaba, que estoy seguro que Luis lo piensa porque lo hablamos muchas veces", aseguró.



Y añadió: "Hablamos muchas veces con él sobre el tema de que un jugador de su trayectoria venga a Sudamérica con edad avanzada, pero este año es diferente porque el Mundial es en noviembre, porque él necesita estar competitivo. River le ofrece una oportunidad única, que es una Libertadores que él no tiene, y hay un vínculo muy fuerte del entrenador con Uruguay".



Suárez terminó su contrato con Atlético Madrid el pasado viernes y encabeza desde entonces, junto a Edinson Cavani, una lista de jugadores uruguayos que están sin equipo. Está disfrutando de sus vacaciones en Ibiza junto a su familia.