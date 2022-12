¿Cuáles son las semifinales más probables en el Mundial de Qatar 2022 según las apuestas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez falta menos para conocer el campeón del Mundial de Qatar 2022. Los cuartos de final se pondrán en marcha este viernes y se cerrarán el sábado develando los cuatro equipos que continuarán en el certamen.

Así como los futbolistas salen a jugar su partido, lo mismo hacen los fanáticos con las apuestas y lo cierto es que las casas ya comenzaron a hacer sus predicciones y tienen sus favoritos.

Cabe recordar que en cuartos de final chocarán: Croacia vs. Brasil, Países Bajos vs. Argentina, Marruecos vs. Portugal e Inglaterra vs. Francia.

Los jugadores de Brasil bailan para celebrar un gol frente a Corea del Sur. Foto: Nicolás Pereyra

¿Qué indican las casas de apuestas? Que las dos semifinales con más posibilidades en darse son: Brasil ante Argentina y Portugal ante Francia, dos duelos de alto voltaje.

Hay una posibilidad del 19.57% de que sean estas cuatro selecciones las que avancen y entren en la zona de definición de la Copa del Mundo en lo que sería una final entre sudamericanos y europeos.

Un 0.92% indica que avanzarían Croacia, Marruecos, Países Bajos e Inglaterra, siendo esta la chance menos probable para las casas de apuestas y que, a priori, también son los que no llegan como favoritos a sus respectivos encuentros.

Otro dato a destacar es que en siete de de los ocho escenarios más probables está Brasil en semifinales y que en los cuatro con más posibilidades no están ni Croacia ni Marruecos.