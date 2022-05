Sergio Rochet retornará al arco de Nacional ante Albion y no será el único cambio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de una amarga por la derrota 2-3 con Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central, Nacional retomó este jueves los entrenamientos en Los Céspedes y allí al menos tuvo una buena noticia: Sergio Rochet está pronto para volver al arco en el partido del sábado ante Albion.

El capitán recibió el alta médica luego de haber tenido COVID-19, virus que lo dejó afuera del partido ante el conjunto argentino por el torneo continental. Por lo tanto estuvo en el campo de entrenamiento y demostró estar en buena forma.

El capitán Sergio Rochet tiene el alta médica y entrena junto al plantel principal 1️⃣©️#ElClubGigante pic.twitter.com/cCRDKXhB4c — Nacional (@Nacional) May 19, 2022

El retorno de Rochet es importante por lo que significa al ser el capitán del equipo y la seguridad que brinda (fue figura fundamental en su último partido, el triunfo 2-0 sobre Defensor Sporting, al punto que Ovación lo calificó con un 10), más allá de que Martín Rodríguez —quien lo reemplazó ante Vélez— fue muy buena figura sobre todo en el primer tiempo y el inicio del segundo.



Por lo tanto, el problema principal de Nacional el miércoles por la noche no estuvo en el arco, sino en la falta de contención del medio campo y la escasa generación de fútbol de mitad de cancha hacia adelante. En realidad es un tema más colectivo que individual y es por eso que se vislumbran más variantes en la oncena.

El técnico Pablo Repetto ya ha probado bastante con los extremos y el enganche, al punto que contra Vélez ocupó este puesto Diego Zabala (autor del 1-0), pero no consigue que el equipo tenga un rendimiento regular. ¿Qué variantes pueden haber? Parece cantado que Leandro Lozano ocupará uno de los laterales y podría ser el derecho en sustitución de José Luis Rodríguez.



También se producirá el regreso de Leo Coelho a la zaga al haber cumplido su suspensión. El problema principal pasa por los extremos, porque Alfonso Trezza y Alex Castro no han funcionado al menos en los últimos partidos, Brian Ocampo está lesionado, Matías Zunino no es tenido en cuenta y Santiago Ramírez recién está tomando ritmo de competencia luego de una prolongada lesión.

Es por esto que podría haber un cambio de sistema a un 4-4-2, con el ingreso de Franco Fagúndez o Juan Ignacio Ramírez a la ofensiva para armar un doble nueve con Emmanuel Gigliotti.