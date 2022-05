Repetto: "Nos duele porque teníamos mucha ilusión, pero todavía no están las cartas echadas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Repetto dio declaraciones tras la caída 3-2 de Nacional ante Vélez Sarsfield en el Estadio Gran Parque Central: "Fue una dura derrota en un partido final, sobre el final lo terminamos perdiendo, por momentos del primer tiempo nos superaron, el equipo fue de menos a más porque cuando Vélez convierte ahí se había emparejado el partido, nosotros estábamos mejor, intentamos, logramos lo mas difícil que era empatar, en el final estuvimos cerca de convertir en algunas situaciones y en la última jugada nos terminan convirtiendo porque ya habíamos ido al frente buscando el resultado positivo ", inició.

Luego añadió: "Nos duele porque teníamos mucha ilusión, pero todavía no están las cartas echadas y depende de nosotros para seguir en copa internacional y de otros resultados para pasar de fase".

Consultado acerca de si al equipo le faltó especular más con el resultado tras conseguir el empate, comentó: "Cuando hacemos el gol lo primero que hice fue llamar a Otormín y Zabala para que trabajaran por ahí porque el resultado nos servía a nosotros y ellos iban a estar ansiosos, nos llevó eso de que queremos ganar y estuvimos cerca de hacerlo, nos llevó el impulso y lamentablemente nos faltó un poco de especular con lo que nos servía, pero también sentíamos que lo podíamos ganar, rescato que quisimos ganar".

En cuanto a qué tanto le preocupa los errores del equipo en la pelota parada respondió: "Nos terminan convirtiendo de tiro de esquina, en el partido anterior nos habían generado mucho, es algo que está en el debe y contra esta clase de rivales son algo muy importante que te hace ganar o perder, pasar o no, hoy pagamos caro. No sé si es falta antes a Laborda en el tiro de esquina, pero está faltando eso".

También hizo alusión al motivo por el que prescindió de Mario Risso como zaguero a pesar de su altura: "Laborda va bien de arriba, no pasa tanto por ser alto o no, es una jugada en la que te ganan la posición, no por altura, nosotros tenemos tres zagueros que están por encima de Mario hoy, después no me parecía cambiar zaguero por zaguero y los dos lo estaban haciendo bien".

Por último, al ser consultado acerca de si le preocupa el rendimiento colectivo en los últimos encuentros, acotó: "Es Copa Libertadores, son partidos dificilísimos, Vélez en el juego había superado prácticamente a todos, quizá no había tenido la contundencia, es un equipo que viene de menos a más, tiene jugadores rápidos, dinámicos, no ha tenido la efectividad y por eso no tiene más puntos; ellos son muy intensos en el primer tiempo y luego van mermando en su juego".