Sergio Rochet: el desafío a un atleta olímpico, la importancia de la salud mental y qué planea tras su retiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presente de Sergio Rochet es casi inmejorable. El arquero definirá el Campeonato Uruguayo con Nacional ante Liverpool y es el elegido por Diego Alonso para defender en arco de la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022.

El "Chino" fue el protagonista del primer capítulo de Primero Persona, un ciclo de charlas con deportistas uruguayos. Durante la media hora de entrevista, Rochet habló de forma muy distendida sobre su infancia, la familia, la vinculación con el deporte y la salud mental.

Rochet, la vinculación con el deporte y ¿un desafío para Emiliano Lasa?

"Nunca intenté otra cosa que no fuera fútbol, por el físico podría decir que basquetbol", contestó Rochet al ser consultado sobre para qué otro deporte sería bueno, pero sí confesó que practicaba otra disciplina de chico.

"En la escuela y en el liceo hacía mucho atletismo y cuando pegué el 'estirón', y me fui quedando un poco lento, agarré para el salto largo. Y andaba bien, en la ciudad no era el mejor pero andaba ahí", admitió el "Chino" que al ser comparado con Emiliano Lasa, deportista uruguayo olímpico en la disciplina, bromeó: "Le voy a hacer pelea seguro".

"Siempre intenté hacer algo más que fútbol y, en ese entonces, teníamos la facilidad de la plaza de deportes de la ciudad y siempre trataba de hacer algo", contó Sergio, que dijo que el día que cuelgue los guantes será definitivo y hará goles en los fútbol 5.

Sergio Rochet y Bautista. Foto: @Nacional

MIRA TAMBIÉN Bautista, el niño que cumplió el sueño de patearle un penal a Rochet en la práctica de Nacional

El momento de ser profesional:

Hoy Rochet es ídolo de Nacional y, paradójicamente, el actual director técnico de Peñarol fue muy importante en su carrera cuando comenzaba en Danubio. "Leo Ramos era el entrenador y teniendo edad de tercera y habiendo golero en primera me llevó para la primera división. Ahí sentí que estaba muy cerca de ser profesional", contó Sergio, al que le llegó rápido la oportunidad de cumplir un sueño.

"La manera en la que llegué a Holanda fue muy rara. Justo vino un scouting a ver un partido de reserva en Jardines, les gusté y me invitaron a hacer unas semanas de prueba. A los diez días habían tomado la decisión de ficharme. Fue muy lindo, era el sueño de cualquier jugador de llegar a Europa y me llegó muy rápido", recordó.

Luis Suárez y Sergio Rochet. Foto: Juan Manuel Ramos.

La salud mental y los suicidios en el fútbol:

Durante varias partes de la entrevista, el arquero de la Celeste se refirió a la importancia de cuidar la salud mental de todos los deportistas: "Creo que estamos muy expuestos a lo que es el tema de las críticas, nos basamos en el resultado. Algunas veces nos va bien, otras mal pero siempre fui de estar bastante centrado. Los psicólogos me han ayudado a tratar ese tema y, cuando llegan esos momentos, hay que tratar de hablarlos y encontrar un apoyo", expresó el arquero que también contó cómo vivió los trágicos sucesos que golpearon de cerca al fútbol uruguayo.

"Esas noticias nos chocan fuerte porque eran colegas. Tenía amigos que eran amigos de algunos de ellos. Creo que es de real importancia darle prioridad a la salud mental de todos los deportistas. Es una carga muy grande la que llevamos y muchas veces se pueden llegar a tomar estas decisiones pero creo que con un apoyo psicológico se podrían haber evitado algunos de ellos", expresó.

Su futuro después del fútbol:

Desde su vinculación con el deporte de niño, Sergio Rochet tiene un gran arraigo por Nueva Palmira, la ciudad en Colonia donde nació y no tiene dudas que es a donde volverá una vez que su carrera profesional tenga su final.

"Quiero volver a mi ciudad porque tengo un arraigo muy grande con Palmira y lo que me gusta es la naturaleza, me siento muy cómodo. Me gustaría estar metido en ese tema porque lo disfruto y me gusta. Trato de darle a mis hijos lo mismo que yo tuve cuando era chico. Es una vida sana y los voy a tratar de llevar por ese lado", confesó.

Por último, Sergio Rochet habló sobre sus anhelos y cerró diciendo que "sueño con ver crecer a mis hijos, con tener las mismas amistades y ser la misma persona que soy hoy en día, que todos me conozcan y me respeten por lo que soy como persona y no solo como deportista. Quiero inculcarle eso a mis hijos y darles lo mejor posible".