Segunda fecha del Torneo Clausura: cómo se disputa y por qué se reparte en cuatro días

Luego de lo que fue su derrota en Maldonado, Nacional deberá buscar la recuperación en el Torneo Clausura y lo hará en el Gran Parque Central ante Rentistas, con la chance del debut de Luis Suárez, a nivel local.

Los tricolores serán quiénes abran la fecha el próximo viernes teniendo en cuenta que el martes 9 de agosto tendrán que disputar la revancha de la Copa Sudamericana ante Atlético Goianiense.

Habrá que esperar al domingo para ver la presentación de Peñarol que será protagonista en el partido de la fecha enfrentando a Defensor Sporting. El mirasol también busca su primera victoria tras caer ante Fénix en el debut.

Liverpool, quien lucha la Anual con Nacional, será quien cierre la fecha jugando el lunes. En este caso será frente a Albion en el Parque Saroldi.

Así se juega la fecha 2 del Torneo Clausura:

VIERNES 5 DE AGOSTO:



- Nacional vs. Rentistas (20:00 hs.) - Gran Parque Central



SÁBADO 6 DE AGOSTO:



- River Plate vs. Plaza Colonia (10:15 hs.) - Parque Saroldi

- Cerro Largo vs. Wanderers (15:00 hs.) - Ubilla de Melo

- Cerrito vs. Boston River (17:30 hs.) - Parque Palermo.



DOMINGO 7 DE AGOSTO:



- Fénix vs. MC Torque (10:15hs.) - Parque Capurro

- Danubio vs. Deportivo Maldonado (15:00 hs.) - Jardines del Hipódromo

- Defensor Sporting vs. Peñarol (18:30 hs.) - Luis Franzini



LUNES 8 DE AGOSTO:



- Albion vs. Liverpool (15:00 hs.) - Parque Saroldi.