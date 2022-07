Segunda División Profesional: Miramar Misiones y La Luz igualaron en el inicio de la fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miramar Misiones, que este viernes recibió la noticia de que Progreso reclamó los puntos luego de que Schiappacasse presentara libreta de conducir para jugar, abrió la fecha 13 de la Segunda División Profesional con el empate 1-1 ante La Luz.

Así, el Merengue de Aires Puros, que tiene un partido pendiente con Cerro, llegó a los 36 y quedó a siete puntos de Racing, que es líder con 41 unidades. Por su parte, la Cebrita llegó a 22.

El partido

El cotejo en el Parque Palermo empezó de manera interesante, antes del minuto La Luz ya se había perdido la oportunidad de abrir el marcador con un remate de Quintero tras un tiro libre.



El duelo se volvió de ida y vuelta de manera rápida. Ritmo e intensidad de ambos lados derivaron en que a los 8' Alaníz tuviese la primera chance para el elenco Cebrita tras una buena jugada de Lombardi.



Tras un error de la defensa que le quita el balón al arquero, el arco queda solo y a los 29' Quintero, que estaba al frente, solo tuvo que tocarla para abrir el marcador. Tras ello hubo alguna chance, pero nada determinante para ninguno de los dos elencos, que a los último convirtieron numerosas faltas.



Miramar volvió mejor del entretiempo y Lombardi intentó igualar con remate a los 48', pero no tuvo éxito. Sin embargo, el tándem Alaníz-Lombardi volvió a aparecer y de esa combinación llegaría el empate 1-1 de la mano de Elbio Pérez a los 60'.



Y Alaníz volvería a llegar a los 68, pero su mala definición y la tapada del arquero Da Silva no se lo permitieron. Un minuto después se retiró Nicolás Schiappacasse, que no logró encontrar el ritmo del partido y a quien aún se lo nota adaptándose a su nuevo equipo.

La intensidad aumentó y en los últimos cinco Miramar insistió en darlo vuelta, aunque no lo logró, La Luz también quiso, pero los puntos quedaron repartidos en el Parque Palermo.