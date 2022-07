Fútbol femenino: la cuarta fue la vencida y la fecha se juega completa por primera vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Apertura 2022 de fútbol femenino disputará este fin de semana la cuarta fecha con un duelo que llama la atención más que el resto como el que enfrentará a Nacional con Defensor Sporting.

No solo significará el cruce entre los equipos que definieron el Uruguayo pasado, sino que también se miden dos de las instituciones que son protagonistas en esta edición.

El tricolor llega como líder del certamen con nueve unidades, mientras que Defensor Sporting arriba como su escolta con siete puntos por lo que un triunfo lo dejará en lo más alto.

A su vez, también se dará la segunda presentación de Peñarol luego de su debut entre semana ante River Plate. El plantel aurinegro se medirá con Fénix en el Estadio Charrúa.

Así se disputará la cuarta fecha:

SÁBADO 30 DE JULIO:



- Liverpool vs. Atenas (20:30 hs) – Estadio Charrúa



DOMINGO 31 DE JULIO:



- Náutico vs. River Plate (10:30 hs.) – Estadio Charrúa

- Peñarol vs. Fénix (13:00 hs.) – Estadio Charrúa

- Defensor vs. Nacional (15:00 hs.) – Estadio Luis Franzini



Fecha libre: Wanderers

Segunda División:

También habrá actividad en la categoría de plata del fútbol femenino de Uruguay con cuatro partidos el domingo.



DOMINGO 31 DE JULIO:



- Rentistas San Jacinto vs. Plaza Colonia (14:00 hs.) - Complejo Rentistas

- MC Torque vs. Boston River (14:00 hs.) - Complejo MC Torque

- Rampla Juniors vs. Danubio (18:00 hs.) - Estadio Charrúa

- Canadian vs. Juventud (20:30 hs.) - Estadio Charrúa

Tercera División:

El fin de semana habrá dos partidos, mientras que el restante se disputará el jueves 4 de agosto.



DOMINGO 31 DE JULIO:



- La Luz City Park vs. Cerro (15:00 hs.) - Juventud Melilla

- Keguay vs. Paso de la Arena (15:30 hs.) - Estadio Charrúa



JUEVES 4 DE AGOSTO:



- UdelaR vs. Huracán Buceo (21:00 hs.) - Libertad Washington