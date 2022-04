Sebastián Eguren: su deseo de ser DT, qué aprendió de Lasarte y cómo serían sus equipos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A sus 41 años, Sebastián Eguren quiere largarse solo como entrenador luego de cinco años de haber acompañado como asistente a Martín Lasarte. Es uno de los nombres que la AUF tiene en carpeta para que se haga cargo de la selección Sub 20. A continuación, un resumen de la charla con Ovación.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Martín Lasarte en la selección de Chile?

-Extraordinaria por todo, por volver a trabajar con Martín, con el profe Alejandro Souto, por conocer un país nuevo, una cultura nueva y por trabajar con futbolistas excepcionales y en competencias como la Copa América y las Eliminatorias sobre todo con un nivel de estrés grande, que la había vivido como futbolista, pero que se acentúa todo como entrenador o como asistente.

¿Qué explicaciones le encontraron a la eliminación del Mundial de Catar?



-Las explicaciones son múltiples, hemos encontrado razones para que no suenen a excusas, de lo que es hoy el fútbol chileno sobre la cantidad de futbolistas seleccionables, de transición, de futbolistas que le dieron muchísimo al país a nivel futbolístico, y que ya vienen de una eliminación en 2018, que ellos ahora estaban con una edad biológica más grande y no encontramos un recambio de un nivel tan alto como ellos tuvieron con una costumbre de fútbol en la cual ya está muy arraigada en Chile. Esa es una de las razones. Después hay razones que tienen que ver con el cambio de calendario, nosotros fallamos con Bolivia en un partido, el cual nos hubiera permitido llegar con dos puntos más. Una de las charlas con Martín era ‘realmente hay que llegar con vida al final porque en la Eliminatoria nunca se sabe’. Es multicausal, hay algo en el fútbol chileno que va a empezar a cambiar, que es el cambio de futbolista y con eso creo que también cambiará un modelo de juego.

¿Qué te dejó el trabajo con Lasarte y qué metas tenés ahora a nivel personal?



-Yo estoy buscando mi propio desafío, con Martín hemos tenido mil charlas, él siempre me ha estimulado, y si hoy yo tengo este deseo y esta seguridad de buscar mi camino es porque Martín me dio alas para volar en esto, me permitió errarle, me permitió hacer cosas, mucho más cosas de las que seguramente otros asistentes hayan hecho. Confió mucho en mí y me permitió desarrollarme como entrenador, entonces hoy yo tengo ganas de arrancar este camino y además creo que estoy en una edad buena, tengo juventud, he trabajado con un tipo experiente como él cinco años, que es bastante, todo lo bueno lo aprendí de él y lo malo seguramente venga conmigo (risas).

¿Qué cosas aprendiste con Lasarte?

-Lo que aprendí lo voy a tener que demostrar, porque lo que uno aprendió es lo que asimila del otro, tuve muchísimo tiempo para aprender y muchísimas cosas buenas, él es humanamente extraordinario, tiene una capacidad de liderazgo muy buena, tiene una llegada con el futbolista muy buena, espero haber aprendido lo que él hizo conmigo, confiar en la gente que uno trabaja para que se puedan desarrollar, sean mejores personas, mejores entrenadores, el grupo de trabajo siempre es más importante que el DT.

Sos uno de los nombres que maneja la AUF para que sea DT de la selección Sub 20. ¿Te contactaron?

-Para dejar bien claro ese tema, lo único que tuve fue un contacto desde la AUF, de una persona conmigo, para saber cuál era mi situación. No conversé con Jorge Giordano (director deportivo) ni hablé de nada más de cuál era mi situación, cuál era mi futuro, y nada más que eso, nada más y nada menos. Para mí ya es algo importante, imagino que habrá bastante más y tampoco quiero estar hablando mucho de esto porque es generar una presión sobre algo y estar hablando de un nombre que por ahora no tiene mucho que ver.

¿Tuviste alguna oferta para trabajar ahora?

Mirá, en realidad gente me ha preguntado en qué estoy, qué es lo que puede pasar con mi futuro, pero nada más que eso, estoy trabajando, viendo fútbol, bajando ideas, aprendí en la escuela de entrenadores lo de preparar la hora cero que nos decía Giordano, estar constantemente trabajando para el día que salga una oportunidad que no te agarre en a ver qué hacés.

Te vimos muy poco tiempo en Atenas; ¿Cómo será Sebastián Eguren como DT? ¿Cuál te gustaría que fuera el sello?

-Sobre todas las cosas, mi equipo tiene que ser agresivo, agresivo no desde el punto de vista defensivo o la agresividad que a veces podemos entender en Uruguay. Agresivo desde la parte ofensiva, que ataque mucho de verdad, que a su vez entienda que el fútbol son dos momentos, cuando no tenés la pelota y cuando la tenés, que son todas importantes. Pero sí me gustan entrenadores que he tenido, y otros que he estado cerca, como el Cacique, que he vivido su crecimiento, un fútbol que me encanta porque tiene ganas de ganar buscando riesgos. En este momento de mi vida lo que tengo que hacer es hablar sumamente poco, trabajar mucho y quien quiera saber de los equipos de Eguren los día que juegue, que los vea. No tengo miedo a probar nada, trabajamos casi todos los sistemas con Martín y eso es importante.

¿Tenés tu cuerpo técnico?

-En mi cabeza sí, pero todos los contactos son diferentes, los clubes diferentes, cosas diferentes. Estar cerrado a un cuerpo técnico a veces genera dificultades. Sí en mi cabeza lo tengo clarísimo, para qué lugares puedo ir con cierta gente, hay que atender las necesidades de las instituciones.

Adiós a los cracks

“Cuando quedé afuera del Mundial de Brasil 2014 hubo un fuego adentro que se apagó, porque el lugar de la selección nacional es lo más amateur que existe. Jugás ahí por el amor a la camiseta. Cuando ese fueguito se te apaga, es difícil encontrarlo en otro lugar. Espero que lo vivan con la felicidad que se merecen, que adentro de la cancha es un disfrute inconsciente. Entiendo la presión que se vive y ojalá que este Mundial ellos puedan ir a cerrar un ciclo que tienen que sentirse súper orgullosos porque son los máximos exponentes del fútbol uruguayo en el último tiempo. Yo siento orgullo de haber compartido con ellos”, dijo sobre el retiro de los históricos: Muslera, Godín, Cáceres, Suárez y Cavani.